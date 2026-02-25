IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Вуйчич: ЕЦБ не трябва да показва самодоволство въпреки победата над инфлацията

Повечето представители на паричния орган не виждат голяма необходимост от допълнително намаляване на разходите по заемите

14:57 | 25.02.26 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Европейската централна банка (ЕЦБ) трябва да остане бдителна към рисковете за инфлацията, въпреки че представителите ѝ успяха отново да овладеят ценовия натиск в еврозоната. Това заяви гуверньорът на Хърватската централна банка и член на Управителния съвет на ЕЦБ Борис Вуйчич, цитиран от Bloomberg.

„Въпреки че инфлацията отново се движи около средносрочната ни цел от 2%, общата икономическа и геополитическа среда не оставя място за самодоволство“, каза той пред законодателите от Европейския съюз (ЕС) в Брюксел преди очакваното му потвърждение като следващ заместник-председател на ЕЦБ.

„Затова ще продължа да подкрепям наблюдението на развиващите се рискове и вземането на решения, основани на постъпващите данни, като балансираме краткосрочните предизвикателства с дългосрочните ни цели“, добави финансистът.

Повечето представители на паричния орган не виждат голяма необходимост от допълнително намаляване на разходите по заемите, тъй като се очаква инфлацията да се стабилизира на ниво от 2% в следващите месеци, а икономиката на региона продължава да расте. Въпреки това рисковете остават, а централните банкери подчертават необходимостта от „пълна гъвкавост“ при следващите си действия. Този месец ЕЦБ запази депозитната си лихва без промяна за пето поредно заседание.

Сред опасностите, които ЕЦБ трябва да следи, Борис Вуйчич посочи оценките на активите в САЩ, които рязко са се повишили заради популярността на акциите, свързани с изкуствения интелект (AI).

„Когато виждам съотношения между цена и печалба, които са по-високи от моята възраст, когато виждам съотношения между цена и очаквана печалба, които са над възрастта на децата ми, се притеснявам“, каза той. „Възможно е добрите очаквания за технологията да се оправдаят. Но ако това не стане, може да видим значителна корекция.“

Вуйчич е напът да стане първият източноевропеец, който ще се присъедини към шестчленния Изпълнителен съвет на ЕЦБ. Макар че лидерите на ЕС все още трябва да потвърдят назначението му, в миналото те винаги са следвали вота на Еврогрупата.

Последна актуализация: 14:57 | 25.02.26 г.
политика на централните банки политика на европейската централна банка
