По-скъпият петрол ограничава маневрите на паричната политика в развиваща се Азия

Централните банки в развиваща се Азия са изправени пред внезапна промяна в перспективите за своята парична политика, докато инвеститорите увеличават залозите си за петролен шок, предизвикан от войната в Иран. Това добавя допълнителен натиск върху инфлацията, която вече се засилваше преди новата криза, предава Bloomberg.

Пазарите показват ясно пренастройване на очакванията в голяма част от Азия. Най-рязък е обратът в Индия и Филипините, където вече се прогнозират повишения на лихвите вместо понижения. В Тайланд и Индонезия все още се предвижда намаляване на разходите по заемите, но вероятността за това бързо намалява.

„Предвид възможността конфликтът с Иран да се проточи, централните банки в Азия ще бъдат силно чувствителни към движенията в цените на петрола и вероятно ще следят внимателно дали пространството за облекчаване на паричната политика не се е изпарило в краткосрочен план“, коментира Селена Линг, ръководител на изследванията в Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC).

Още преди конфликта в Близкия изток Линг прогнозираше, че по-силният икономически растеж и отслабващият процес на дезинфлация ще ограничат възможностите за понижение на лихвите тази година. „Прозорецът може да се затвори по-рано, особено ако има реални загуби в доставките на петрол вследствие на продължителен конфликт с Иран“, добавя тя.

OCBC изчислява, че устойчиво увеличение на цената на петрола с 10% спрямо средната цена от 67 долара за барел през януари и февруари би повишило годишната обща инфлация приблизително с 0,6-0,8 процентни пункта в Тайланд, 0,5-0,7 пункта във Филипините и Индия и с около 0,4-0,6 пункта в Малайзия, Индонезия и Виетнам.

В интервю за Bloomberg в петък гуверньорът на Филипинската централна банка Ели Ремолона заяви, че 10-процентното увеличение на цените на петрола от началото на конфликта в Близкия изток остава „управляемо“, макар че скок от 50% би изисквал по-силна намеса.

„Възможно е при цена от 100 долара за барел да започнем да надхвърляме това, което наричаме нашия диапазон на толерантност от 4% инфлация, тъй като това би могло да повиши и цените на други суровини“, каза той. „Ако цените на петрола се покачат рязко и устойчиво, тогава ще трябва да предприемем действия.“

В Индонезия и Филипините потребителските цени се ускориха през февруари и се очаква ситуацията да се влоши още. И двете страни разчитат силно на внос на горива - проблем, който се задълбочава от отслабването на местните валути и увеличава разходите за внос.

„Скокът в цените на петрола ще се прехвърли бързо и значително върху инфлацията във Филипините и това ще бъде тревожен сигнал за централната банка, увеличавайки вероятността за пауза вместо ново понижение на лихвите през април“, казва Юбен Паракуелес, главен икономист за региона в Nomura Holdings Inc.

В Индонезия субсидиите за горивата вероятно ще смекчат инфлационния ефект, но рискуват да разширят бюджетния дефицит в момент, когато фискалните притеснения вече са високи. Това може да предизвика допълнително изтичане на капитали и да подкопае целта на централната банка за стабилност на валутата.

„Наскоро отложихме очаквания старт на цикъла на намаляване на лихвите от март за юни, но също така отбелязахме риска от допълнително забавяне, ако цените на петрола останат високи“, посочва Паракуелес.

Инфлацията се ускори до 4,76% миналия месец, надхвърляйки целевия диапазон на Индонезийската централна банка от 1,5%-3,5% и надминавайки прогнозите на икономистите. В същото време търговският излишък през януари се сви до 950 млн. долара - най-ниското ниво от девет месеца - което прави най-голямата икономика в Югоизточна Азия по-уязвима към по-високи енергийни разходи.

Тревожността бързо се отрази върху индонезийската рупия, която тази седмица се търгуваше близо до рекордно ниски нива. Това накара централната банка да се намеси както на вътрешния, така и на международния валутен пазар.

„Ще продължим внимателно да наблюдаваме пазарните движения и да реагираме по подходящ начин, за да гарантираме, че рупията се движи в съответствие със своите фундаментални показатели“, заяви в понеделник ръководителят на централната банка Ервин Хутапеа.

Инвеститорите в облигации се позиционират и за по-високи лихви в Малайзия, където икономиката расте с почти най-бързия темп в региона. Централната банка там запази основната си лихва без промяна на ниво от 2,75% в четвъртък, но предупреди за рискове, произтичащи от задълбочаващия се конфликт в Близкия изток.

Дори в Тайланд, където инфлацията е на отрицателна територия почти година, Министерството на търговията предупреди, че показателят може да започне да се повишава още този месец, тъй като конфликтът в Близкия изток увеличава цените на храните и горивата.

В Малайзия инвеститорите виждат вероятност от над 30% за повишение на лихвите с четвърт процентен пункт през следващите 12 месеца, докато за Тайланд пазарите дават над 10% шанс за същото.

Индия е сред по-уязвимите икономики в Азия към последствията от войната на САЩ и Израел в Иран. Страната внася около 90% от своя петрол, като приблизително половината идва от държави в Персийския залив, където търговията през ключовия Ормузки проток практически е спряла.

По-широката регионална картина показва свиващо се пространство за маневриране. Инфлацията вече започваше да се надига дори преди смущенията в доставките на петрол да се отразят напълно върху потребителските цени, оставяйки централните банки да балансират между стабилността на валутите и ценовите рискове, вместо да подкрепят икономическия растеж, както са се надявали.