Трейдърите вече очакват повишения на лихвите на ЕЦБ и АЦБ тази година

Трейдърите увеличават залозите си за повишение на лихвите от страна на Европейската централна банка (ЕЦБ) и Английската централна банка (АЦБ), след като скокът в цените на енергията подхрани опасенията, че инфлацията ще се ускори, предава Bloomberg.

Пазарите вече предвиждат две повишения на разходите по заемите с по 25 базисни пункта от ЕЦБ през тази година в сравнение с едно в петък. Първото от тях вероятно ще се случи до юни. Междувременно инвеститорите виждат около 70% вероятност за повишение от АЦБ до края на годината в сравнение със залозите за понижение на лихвите миналата седмица.

Германските облигации се сринаха, водени от краткосрочните облигации, които са сред най-чувствителните към промени в паричната политика. Доходността по двугодишните ДЦК скочи с 13 базисни пункта до 2,44%, докато тази по британските се повиши с 28 базисни пункта до 4,15%. САЩ, които не зависят от вноса на енергия, отбелязаха ръст на доходността по двугодишните облигации с шест базисни пункта до 3,62%.

Италианските облигации понесоха най-тежкия удар от изтичането на рисковите активи, като разшириха 10-годишния спред спрямо по-безопасните германски облигации със седем базисни пункта до 83 базисни пункта.

Индексът на европейските инфлационни очаквания се насочва към най-високото си ниво от юли 2024 г., като се повишава със седем базисни пункта до 2,23%. Британските еквиваленти са напът към най-високото си ниво от март.

Това се случва след новите скокове в цените на енергията, причинени от сътресенията в Близкия изток след началото на американската война в Иран. Цената на природния газ се повиши с 30% в понеделник, а фючърсите върху петрола се качиха над 100 долара за барел, тъй като все повече големи производители от региона ограничават производството си, а ключовият транспортен маршрут през Ормузкия проток остава блокиран.