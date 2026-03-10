IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Мюлер от ЕЦБ: Вероятността за повишение на лихвите вече е по-голяма

Според него обаче тя не трябва да взема прибързани решения

21:00 | 10.03.26 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Вероятността за повишение на лихвените проценти в еврозоната нараства заради войната в Иран, но паричните власти не трябва да реагират прибързано на конфликта и неговите последствия. Това заяви гуверньорът на Естонската централна банка и член на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) Мадис Мюлер, цитиран от Bloomberg.

„Вероятността за следващата промяна в лихвените проценти сега е по-скоро в посока на повишение, отколкото за намаление“, заяви той в рамките на събитие във Вилнюс.

В същото време финансистът посочи, че ЕЦБ не трябва да взема прибързани решения. „Първо трябва да видим дали това увеличение на цените на енергията, което наблюдаваме в момента, ще се окаже преходно или не“, добави гуверньорът.

Трейдърите вече засилиха залозите си за затягане на паричната политика, тъй като конфликтът в Близкия изток доведе до рязък скок в цените на енергията. Но след като в един момент бяха предвидени две увеличения с по четвърт процентен пункт на депозитната лихва през тази година, залозите бяха намалени до по-малко от едно, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп даде сигнал, че конфликтът може скоро да приключи.

Говорейки на същото събитие, литовският гуверньор Гедиминас Шимкус също се обяви  срещу прибързани действия от страна на ЕЦБ, която ще заседава на 19 март.

„Останете спокойни, не реагирайте прекалено, защото картината е динамична“, каза той. „Ако конфликтът продължи, ако се разпространи, това ще има последствия не само за инфлацията, но и по-общо за Близкия изток, а също и за Европа“, добави финансистът.

По-късно пред репортери във Виена гуверньорът на Австрийската централна банка Мартин Кохер застъпи подобна позиция, като заяви, че е по-добре да се действа предпазливо и да се види как ще се развие ситуацията. Той посочи, че „ЕЦБ запазва пълна свобода на действие и в двете посоки“.

Последна актуализация: 20:19 | 10.03.26 г.
