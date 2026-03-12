Застрахователните дружества у нас управляват над 13 млрд. лева в края на 2025 г.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност в България, възлизат на 13,175 млрд. лв. към края на декември. Техният размер нараства с 1,662 млрд. лв. (14,4%) на годишна база и с 601,5 млн. лв. (4,8%) спрямо края на третото тримесечие на миналата година, показват данните на Българската народна банка (БНБ).

До края на третото тримесечие застрахователни услуги у нас предлагат 47 компании, колкото бяха и в края на септември. В областта на животозастраховането работят 12 компании, а в общото застраховане – 35, като в техния брой е включено и едно дружество, специализирано в презастраховането.

Размер и структура на активите

В централната банка отчитат, че активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 449,3 млн. лв. (13,2%) – от 3,405 млрд. лв. към края на декември 2024 г. до 3,854 млрд. лв. в края на миналата година. На тримесечна база те нарастват със 186,9 млн. лв. (5,1%).

Техният относителен дял в общия размер на активите към края на декември 2025 г. е 29,3% при 29,6% към края на четвъртото тримесечие на 2024 г. и 29,2% в края на септември миналата година.

По данни на БНБ средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, нарастват за една година с 1,213 млрд. лв. (15%) – от 8,108 млрд. лв. към края на декември 2024 г. до 9,321 млрд. лв. към края на миналата година, и с 414,6 млн. лв. (4,7%) спрямо края на септември 2025 г.

Към края на декември относителният дял на активите на тези дружества в общия размер на активите на застрахователните компании е 70,7% при 70,4% в края на четвъртото тримесечие на 2024 г. и 70,8% в края на края на септември 2025 година.

Структура на активите по вид дейност

Източник: БНБ

В инструментите, включени в активите на застрахователните дружества, към края на декември 2025 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база се увеличават със 749 млн. лв. (1421%) до 6,077 млрд. лева.

Спрямо края на декември 2024 г. акциите и другите форми на собственост се увеличават с 516,5 млн. лв. (17%) до 3,556 млрд. лв., вземанията от застрахователни операции нарастват със 110 млн. лв. (13,5%) до 926,1 млн. лв., а депозитите се увеличават със 154,6 млн. лв. (18,8%) до 976,7 млн. лева.

В края на четвъртото тримесечие на 2025 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 46,1%, на акциите и другите форми на собственост – 27%, на вземанията от застрахователни операции – 7% и на депозитите – 7,4%.

Структура на активите по инструменти

Източник: БНБ

Във валутната структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, преобладават активите в евро, като към края на декември 2025 г. относителният им дял от общия размер на активите е 46,9%. Активите в левове са 29,9%. Към края на четвъртото тримесечие на миналата година активите в щатски долари са 2,5%, а в други валути – 20,7%.

Валутна структура на активите

Източник: БНБ

По отношение на географската структура на активите на застрахователните компании към края на декември инвестициите в България нарастват на годишна база с 529,9 млн. лв. (13,3%) до 4,512 млрд. лв. Техният относителен дял е 34,2% към края на декември 2025 г. В края на четвъртото тримесечие на миналата година средствата, инвестирани в останалите държави от Европейския съюз, нарастват за година с 1,104 млрд. лв. (17,5%) до 7,395 млрд. лв. Относителният им дял към края на декември е 56,1%.

Географска структура на активите

Източник: БНБ

Размер и структура на пасивите

Привлечените средства от застрахователните компании към края на миналата година са 13,175 млрд. лева. Собственият капитал е 4,869 млрд. лв. към 31 декември 2025 г., като нараства за година със 765,6 млн. лв. (18,7%). Неговият дял в размера на пасивите към края на четвъртото тримесечие на 2025 г. е 37%.

Към края на декември миналата година застрахователните технически резерви нарастват на годишна база със 724,3 млн. лв. (11,9%) до 6,796 млрд. лв. при 6,072 млрд. лв. към края на декември 2024 година.

Техният дял в размера на пасивите е 51,6% към декември 2025 г.

Застрахователни технически резерви

Задълженията към резиденти, включени в застрахователните технически резерви, възлизат на 5,162 млрд. лв. към края на миналата година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на декември 2025 г. е 76%.

Задълженията към домакинствата и фирмите, които ги обслужват, нарастват с 324,7 млн. лв. (9,3%) до 3,811 млрд. лв. в края на четвъртото тримесечие на миналата година. Относителният им дял в общата сума на застрахователните технически резерви е 56,1%.

На годишна база задълженията към фирмите се увеличават с 89,3 млн. лв. (11%) до 902,9 млн. лв. и представляват 13,3% от застрахователните технически резерви.

Задълженията към парично-финансови институции (ПФИ) нарастват с 11,8 млн. лв. (18,6%) до 75,3 млн. лв. към края на миналата година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви е 1,1% в края на декември 2025 г.

Задълженията към нерезиденти (сектор Останал свят) в края на четвъртото тримесечие на 2025 г. нарастват с 249,5 млн. лв. (18%) до 1,634 млрд. лв. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на декември е 24%.

Структура на застрахователните технически резерви по институционални сектори

Източник: БНБ