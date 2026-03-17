Защо промените при пенсионните фондове у нас отварят вратите за по-висока доходност?

Реформите, които предстоят в управлението на пенсионните фондове, са силно положителни за осигурените лица в България. С въвеждането на мултифондовете ще бъде дадена възможност за избор на рисков профил. Всяко осигурено лице ще може да прецени как иска да бъдат управлявани парите му за пенсия и тази възможност отваря вратите за много по-висока доходност. Това коментира Светослав Велинов, управляващ директор „Спестовни и инвестиционни продукти и глобални пазари“ в Банка ДСК и председател на УС на „ДСК Родина“, в предаването „Светът е бизнес“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Нетният резултат от разграничаването на рисковите профили е възможност за избор, по-висока доходност и по-висока натрупана осигурителна партида, която води до по-висок доход във фазата на пенсиониране. Изборът е на осигурените лица, но системата е разработена по начин, съобразен с техния жизнен цикъл", посочи гостът. „Това означава, че по-младите хора би трябвало да се насочат към по-високорискови фондове, тъй като разполагат с по-дълъг инвестиционен хоризонт и могат да поемат пазарна волатилност при по-висока средногодишна доходност", обясни той.

Велинов изтъкна, че не става въпрос за еднократна инвестиция. По-високата финансова грамотност и планиране означават, че човек трябва да спестява дългосрочно.

В среда на ускоряване на инфлацията управлението на консервативни портфейли с облигации или инструменти с фиксирана доходност е по-трудно, тъй като тя е в отрицателна връзка с цените на облигациите и може да се очаква по-ниска доходност от инструментите с фиксирана доходност, отбеляза събеседникът.

Той очерта два подхода на управление в подобна ситуация. При управлението на консервативни портфейли да се използват инструменти, които дават допълнителна доходност в случай на по-висока инфлация, или средният срок до падеж на книжата в портфейла да бъде по-кратък, тъй като по този начин пазарният риск в портфейла с инструменти с фиксиран доход е много по-нисък.

В дългосрочен план пазарът на акции е финансовият инструмент, който дава най-високата очаквана доходност – между 7 и 10% в исторически план, дори повече през последните няколко години, отбеляза Велинов. „В периоди на висока инфлация това е инструментът, който се представя по-добре“, изтъкна той.

Възможно ли е конфликтът в Близкия изток да доведе до стагфлация? Защо диверсификацията на инвестиционните портфейли е важна и накъде да се насочат инвеститорите? Надценен ли е пазарът на акции в САЩ?

Материалът е с информационна стойност и не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!

