Банката на семейството, давало пари на императори и папи, може би отива за продажба

Семейство Фугер някога е било една от най-влиятелните банкови династии в Европа с изграждането на търговски маршрути и отпускането на средства за императори на Свещената римска империя и папи. Сега частната банка, основана от един от наследниците на клана, може би ще се продава.

Fuerst Fugger Privatbank AG – малък мениджър на богатство, основан през 1954 г., е готвена за продажба от Vienna Insurance Group (VIG), според запознати с плановете, цитирани от Bloomberg. Решение може да бъде взето, след като VIG финализира придобиването си на Nuernberger Versicherung AG, която в момента притежава банката, през втората половина на годината, допълват източниците, пожелали анонимност.

Частната банка управлява активи за почти 7 млрд. евро, предимно на заможни клиенти, чрез мрежа от посредници. VIG в момента оценява банката на около 120 млн. долара, но евентуален засилен интерес заради притежанието на европейски банков лиценз може да увеличи цената, според един от запознатите.

За момента няма взето окончателно решение за продажба и плановете зависят от финализирането на сделката на VIG за Nuernberger. Представители на VIG, Fuerst Fugger и Nuernberger са отказали коментар.

Банката, чиято централа се намира в ренесансовия дворец на семейство Фугер в Аугсбург, носи едно от най-легендарните имена в западноевропейската история. Фамилия Фугер затвърждава влиянието си през 15 в. и 16 в., когато отговаря за една от най-широкообхватните мрежи от мини за благородни метали, търговски къщи и банки в Европа. Предоставянето на средства от сем. Фугер помага на Хабсбургите да дойдат на власт, като влиянието му стига до Ватикана и високите етажи на европейската аристокрация, според семейната история.

Финансовата мощ на фамилията приключва през 17 в. след няколко държавни фалита на Испания. Хабсбургите все още дължат колосални суми на Фугер, макар да няма опити за възстановяването им след Виенския конгрес от 1815 г., казва за германското издание Wirtschaftswoche наследницата графиня Мария-Елизабета Тун-Фугер през 2016 г.

„Все още ми харесва да повдигам темата, когато се срещам с някой член на Хабсбургската фамилия“, посочва тя в интервюто.

Наследниците на семейство Фугер живеят от приходи от 3200 хектара гори в Германия и други активи, които помагат за финансиране на благотворителни дейности, включително един от първите проекти за жилищно настаняване на хора с ниски доходи в света. 500-годишният комплекс Fuggerei – най-старият за обществени жилища в света – все още начислява еквивалента на един рейнски гулден (88 евроцента) и три молитви на ден годишен наем на своите 150 обитатели в Аугсбург.

Fuerst Fugger Privatbank е основана от Фридрих Карл Фюрст Фугер-Бабенхаузен, който иска да обедини семейните финанси в една собствена институция. Банката е придобита от застрахователя Nuernberger през 1999 г., но все още разчита на столетната традиция на семейството, за да привлича бизнес клиенти. За нея работят 144 души, като през 2024 г. отчита нетна печалба от 13,6 млн. долара.