Европейските банки очакват AI бумът да доведе до увеличаване на броя на служителите

Развитието на изкуствения интелект (AI) поражда опасения от масови съкращения във финансовия сектор, но ръководителите на европейските банки не очакват това да се случи в близко бъдеще.

Според проучване на Bloomberg Intelligence сред висшия мениджмънт на 57 световни банки, разгръщането на изкуствения интелект в европейските банки може да доведе до средно увеличение от 4% на броя на служителите през следващите три години. Това се дължи на наемането на инженери и специалисти по данни от страна на кредиторите с цел пълно внедряване на технологията.

Съкращенията на работни места вероятно ще останат концентрирани в рутинни, оперативно натоварени длъжности, като най-непосредствен риск има за позициите в кол-центровете, се посочва в доклада. Длъжностите от търговия до моделиране на риска и анализ остават по-сигурни засега.

Резултатите от проучването предлагат реалистична оценка на ситуацията за онези, които разчитат на бързи и всеобхватни икономии на разходи от преустройства, задвижвани от изкуствения интелект. Това предполага, че 2,7 млн. финансови служители в Европа ще избегнат масови съкращения, поне засега, като съставът на работната сила ще се развива, а няма да се свива, дори когато фирми като HSBC Holdings Plc и ABN Amro Bank NV обмислят сериозни реформи.

Дори и при по-прагматичния сценарий се очаква внедряването на изкуствения интелект да доведе до 6% увеличение на приходите и 8% ръст на печалбата до 2028 г. според средната прогноза на 45-те най-големи европейски банки, сочи още проучването.

Според Томаш Ньотцел, старши анализатор в Bloomberg Intelligence, това вероятно е „по-скоро оптимален, отколкото базов сценарий, като се имат предвид оскъдните данни, неравномерното внедряване и слабата история на банките по отношение на превръщането на разходите за технологии в ръст на производителността“.