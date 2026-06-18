Швейцарската централна банка запази лихвите без промяна на ниво от 0%

Швейцарската централна банка очаквано запази лихвените проценти без промяна на ниво от 0% за четвърто поредно тримесечно заседание, предаде Bloomberg.

В същото време финансовата институция, ръководена от гуверньора Мартин Шлегел, потвърди „повишената“ си готовност да се намесi на валутните пазари - позиция, която представителите ѝ повтарят многократно след началото на войната на САЩ и Израел в Иран.

„Ако е необходимо, имаме засилена готовност да се намесвim на валутния пазар“, се посочва в изявление на централната банка след днешното заседание. „По този начин паричният орган ще противодейства на бързото и прекомерно поскъпване на швейцарския франк, което би застрашило ценовата стабилност“, се добавя в него.

Решението подсказва, че паричните власти остават притеснени от нов натиск върху франка, въпреки че причините за предишната тревога са отслабнали. Валутата вече е по-слаба в сравнение с периода преди началото на конфликта в Близкия изток, който предизвика приток към „убежища“, а мирното споразумение между Вашингтон и Техеран, подписано тази седмица, може допълнително да намали интереса на инвеститорите към подобни движения.

Предимството за централните банкери е, че запазват гъвкавост да действат при ново изостряне на напрежението. Дали Швейцарската централна банка действително е предприела интервенции, както заплаши за първи път през март, ще стане ясно едва когато данните за първото тримесечие бъдат публикувани на 30 юни.

Валутното предизвикателство пред Швейцария показва нейната специфична ситуация. За разлика от еврозоната, където миналата седмица централните банкери повишиха лихвите, Швейцария се сблъсква с бавна и стабилна инфлация, която се държи под контрол именно заради силния франк.

Вчера Федералният резерв на САЩ също остави лихвите без промяна, но сигнализира, че се доближава до възможно повишение. По-късно в четвъртък се очаква централните банки на Норвегия и Великобритания също да запазят паричната си политика непроменена.

Инфлация и прогнози

В Швейцария годишната инфлация се е ускорила до 0,6%, но остава в рамките на целевия диапазон от 0 до 2%. Очаква се тя леко да се ускори през втората половина на 2026 г. заради базов ефект от предходната година.

Централната банка на страната леко повиши прогнозата си за инфлацията до 0,6% за тази година от 0,5% преди това. За следващата година очакванията са за 0,6%, а за 2028 г. - за 0,7%.

Основната причина за последното ускорение на инфлацията е повишението на енергийните цени заради войната в Иран след период от почти година с нулеви или отрицателни нива. Въпреки това средносрочният инфлационен натиск остава почти непроменен, посочва банката.

Тя очаква икономически растеж от около 1% тази година и 1,5% догодина - без промяна спрямо предишните прогнози.

На този фон икономистите не очакват промяна в лихвите в близко бъдеще. Повишение би било възможно при инфлационен натиск или при нужда да се избегне риск за финансовата система от нулеви лихви. От друга страна, нов приток към франка може да върне дискусията за отрицателни разходи по заемите като средство за охлаждане на валутата.