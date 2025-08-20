Американски надзор повиши прогнозата за бюджетния дефицит с 1 трлн. долара до 2035 г.

Дефицитът във федералния бюджет на САЩ ще бъде с близо 1 трлн. долара по-висок през следващото десетилетие, отколкото беше прогнозирано през януари от Конгресната бюджетна служба (CBO) в резултат на законодателството около данъците и разходите и на митата, заяви в сряда органът за надзор на бюджета, цитиран от Ройтерс.

Последните прогнози на Комисията за отговорен федерален бюджет (CRFB) показват общ дефицит от 22,7 трлн. долара за периода от 2026 до 2035 г. спрямо прогнозата на Бюджетната служба на Конгреса (CBO) от януари за 21,8 трлн. долара, която се базираше на закони и политики, които бяха в сила преди встъпването в длъжност на американския президент Доналд Тръмп през януари.

Бюджетната служба на Конгреса, която е независима агенция за контрол на бюджета, заяви в понеделник, че тази година няма да публикува обичайната си полугодишна актуализация на бюджета, а ще публикува следващата си 10-годишна бюджетна и икономическа прогноза в началото на 2026 г., без да дава обяснение за това решение.

CRFB, която се застъпва за намаляване на дефицита, прогнозира дефицит от 1,7 трлн. долара за фискалната 2025 г., или 5,6% от брутния вътрешен продукт (БВП), което е леко понижение спрямо 1,83 трлн. долара през 2024 г. и прогнозата на CBO от януари за 2025 г. за 1,87 трлн. долара. Според Комисията обаче дефицитите ще растат стабилно през десетилетието, достигайки 2,6 трлн. долара, или 5,9% от БВП до 2035 г.

Новите прогнози на Комисията включват бюджетните ефекти от закона за данъците и разходите на Тръмп, както и от митата, които са в сила в момента. Но подобно на Бюджетната служба, те не включват динамичните икономически ефекти върху растежа от тези промени – правило за прогнозиране, което е предизвиквало критики от администрацията на Тръмп.

Групата прогнозира, че законопроектът за намаляване на данъците и разходите ще доведе до увеличение на дефицита, включително лихвите, с 4,6 трлн. долара до края на 2035 г., добавяйки още една година към прогнозата на CBO за разходи в размер на 4,1 трлн. долара до края на 2034 г. Комисията обаче оценява, че това ще бъде компенсирано от допълнителни приходи от вносни мита в размер на 3,4 трлн. долара през следващото десетилетие благодарение на новите мита.

Новите правила, ограничаващи правото на субсидии за здравно осигуряване, ще намалят дефицита с още 100 млрд. долара до 2035 г., а отмяната от Конгреса на предишното финансиране за чуждестранна помощ, обществените радио- и телевизионни оператор и други програми ще спести още 100 млрд. долара, ако се поддържа в продължение на десетилетие, заяви CRFB.

Нетните лихвени плащания по националния дълг ще възлязат на общо 14 трлн. долара през десетилетието, прогнозира CRFB, като ще се увеличат от почти 1 трлн. долара, или 3,2% от БВП, през 2025 г. до 1,8 трлн. долара, или 4,1% от БВП, през 2035 г.

Предизвикателство от митата

Прогнозите се базират на законодателни и митнически промени от януари, но запазват икономическите прогнози на Бюджетната служба непроменени. При алтернативен сценарий, прогнозиран от Комисията, бюджетната картина изглежда много по-лоша, като дефицитът се увеличава с почти 7 трлн. долара над базовото ниво на CBO. При този сценарий значителна част от митата на Тръмп ще бъдат отменени, ако решението на Международния търговски съд срещу много от новите налози бъде потвърдено, което ще доведе до намаление на приходите с 2,4 трлн. долара за десетилетие.

Алтернативният сценарий също предполага удължаване на редица временни данъчни облекчения в новия закон на Тръмп, включително данъчни облекчения за извънреден труд, бакшиши, доходи от социално осигуряване и лихви по автомобилни кредити, по-високи държавни и местни данъчни облекчения и пълно отчитане на разходите за инвестиции в заводи, което ще добави 1,7 трлн. долара към дефицита за 10 години.

Алтернативният сценарий на Комисията също така отхвърля прогнозата на Бюджетната служба за спад в доходността по 10-годишните американски държавни облигации през десетилетието до около 3,8%. Ако лихвеният процент остане на сегашното ниво от около 4,3%, лихвените разходи ще нараснат с около 1,6 трлн. долара до 2035 г., заяви CRFB.