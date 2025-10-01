Бюджетният дефицит се покачва до 2,4% от БВП към края на август

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към август 2025 г. е отрицателно в размер на 5,215 млрд. лв. (2,4% от прогнозния БВП), сочат данните на Министерството на финансите. То се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 3,4 млрд. лв. и дефицит по европейските средства от 1,815 млрд. лева.

Очаква се през четвъртото тримесечие на годината да постъпят втори и трети транш по Механизма за възстановяване и устойчивост в общ размер на над 4,4 млрд. лв., което ще компенсира напълно натрупания дефицит по сметките за средства от ЕС и ще подобри салдото по КФП, посочват от пресцентъра на министерството.

Към края на юли бюджетният дефицит беше в размер на 4,27 млрд. лева, или 1,96% от прогнозирания БВП.

Размерът на фискалния резерв към 31 август намалява леко до близо 19,56 млрд. лв., сочат още данните.

Приходите, помощите и даренията по КФП към август са в размер на 52,661 млрд. лв., или 58,3% от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 13,3% на годишна база. За този ръст принос имат най-вече данъчните приходи, които се повишават c 14,9%. Неданъчните приходи нарастват с 19,8% спрямо отчетените за същия период на 2024 г.

Данъчните постъпления са в размер на 43,122 млрд. лв., което представлява 60,9% от разчетените за годината. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски формират 81,9% от общите за периода. Късното приемане на Закона за държавния бюджет забави прилагането на мерките за повишаване на събираемостта на приходите и борбата със сивата икономика и съкрати времето, през което те ще се прилагат през 2025 г., коментират от пресцентъра на министерството. Очаква се положителните ефекти в приходите да се проявят през оставащите месеци до края на годината.

Неданъчните приходи са в размер на близо 7,768 млрд. лв., което представлява 64,8% от годишните разчети. Тези приходи се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 1,77 млрд. лева.

Разходите по КФП (включително вноската на България в бюджета на ЕС) към август 2025 г. възлизат на над 57,876 млрд. лв., което е 59,8% от годишните разчети.

Нарастване на разходите има основно в частта на социалните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други.

Нелихвените разходи са в размер на почти 55,802 млрд. лв., което представлява 60,2% от годишния разчет и ръст от 16,6% на съпоставима база спрямо отчетените към август 2024 г.

Текущите нелихвени разходи са в размер на 49,635 млрд. лв. Капиталовите разходи възлизат на 6,122 млрд. лв.