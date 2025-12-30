С над 10 млрд. лв. нарастват постъпленията в хазната през ноември

С над 10 млрд. лева нарастват приходите по Консолидираната фискална програма (КФП) за ноември на годишна база. Това е най-високият ръст в приходите, който е реализиран през последните няколко години, отчита Министерство на финансите в анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво.

Приходите, помощите и даренията по КФП към ноември са повече от 75,413 млрд. лв., или 83,5% от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 15,6% (10,182 млрд. лв.) спрямо същия период на 2024 година.

Сравнени със същия период на миналата година, данъчно-осигурителните приходи нарастват номинално с 15,0% (8 млрд. лв.), неданъчните приходи нарастват с 21,7% (1,935 млрд. лв.), а постъпленията в частта на помощите и даренията са повече с 246,9 млн. лева.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 61,391 млрд. лв., което представлява 86,7% от разчетените за годината. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски формират 81,4% от общите постъпления по КФП за периода.

Неданъчните приходи са в размер на 10,853 млрд. лв., което представлява 90,5% от годишните разчети. Тези приходи се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 3,168 млрд. лева.

Разходите по КФП (включително вноската на България в бюджета на ЕС) към ноември 2025 г. възлизат на 81,594 млрд. лв., което е 84,4% от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към ноември 2024 г. бяха в размер на 68,924 млрд. лв., като следва да бъде взето предвид, че през месец февруари 2024 г. има отчетена трансакция по възстановяване на разходи от сметка за чужди средства на Министерството на регионалното развитие и благоустройството обратно към бюджета на министерството в размер на 1,200 млрд. лв. При елиминирането на тази трансакция, с оглед съпоставимост, разходите към края на ноември 2025 г. нарастват с 11,470 млрд. лв. (16,4%).

Нарастване на разходите има основно в частта на социалните плащания, включително разходите за пенсии, както и при капиталовите разходи, разходите за персонал и други. Значителен е и ръстът на разходите по сметките за средства от ЕС, основно инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост.

Нелихвените разходи са в размер на 78,314 млрд. лв., което представлява 84,5% от годишния разчет и ръст (на съпоставима база) от 10,571 млрд. лв. (15,6%) спрямо отчетените към ноември 2024 г.

Текущите нелихвени разходи са в размер на 69,504 млрд. лв.

Капиталовите разходи (включително нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 8,756 млрд. лв. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 53,3 млн. лв.

Лихвените плащания са в размер на над 1,411 млрд. лв. (87,0% от планираните за годината и ръст от 434,2 млн. лв. спрямо година по-рано, което е в съответствие с календара по обслужването на държавния дълг).

Бюджетният дефицит към ноември 2025 г. достига 6,18 млрд. лв. (2,8% от прогнозния БВП). Бюджетното салдо се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 4,211 млрд. лв. и недостиг по европейските средства в размер на 1,970 млрд. лева.

Размерът на фискалния резерв към края на ноември 2025 г. е 20,6 млрд. лв., в т. ч. над 16,4 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и над 4,2 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.