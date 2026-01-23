Икономист: Възстановяването на западните икономики ще се усети върху нашата след шест месеца

Има ясни признаци, че икономиката на Германия и на останалите страни от Западна Европа започва да се възстановява, в България ефектът обикновено се усеща след около шест месеца. Този коментар направи Васил Караиванов, макроикономист и преподавател в Стопанския факултет на СУ „Свети Климент Охридски“, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Той очаква от средата на годината износът постепенно да се нормализира и да започне тренд на покачване, който ще се развива през следващите две-три години.

Караиванов посочи, че през миналата година износът на България отбеляза спад и достигна обща стойност от едва около 30 млрд. евро. Той предположи, че за цялата минала година износът вероятно ще достигне ниво от 42%-43% от брутния вътрешен продукт (БВП).

„Това е ниско ниво спрямо предходни години, когато той се равняваше на 50-60% от БВП“, изтъкна макроикономистът и добави, че в същото време вносът ударно нарасна през последните месеци на миналата година. Това според него се дължи на подготовката за приемане на еврото.

Инфлацията ще се успокои и след три до шест месеца ще започне да се развива в унисон с тази в еврозоната. Политическата нестабилност и удължителният закон за бюджета няма да забавят очаквания ръст на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в резултат на членството на страната ни в еврозоната“, прогнозира макроикономистът.

Той отбеляза, че ПЧИ през 2025 г. са достигнали над 3 млрд. евро, което е рекорд за последните пет до седем години. „БФБ се развива добре, а банките продължават да са активни в кредитирането. Рисковата премия по българския дълг намаля драстично още през миналата година при кредитен рейтинг от А до АА. Рейтинговите агенции предпочетоха да не предприемат действия за повишаването му, както се очакваше скоро след влизането в еврозоната, но пазарът вече го направи“, каза още Караиванов.

Караиванов все пак очаква инфлацията у нас да остане по-висока спрямо страните с по-нисък икономически растеж. „Българската икономика нараства с темп от 3-4%, докато на Германия, например, отбелязва ръст от 0,5%, затова е невъзможно цените в страната ни и в Германия да се повишават с еднакъв темп“, отбеляза макроикономистът.

„Много пари се появиха изпод дюшеците и това доведе до нарастване на вноса така, както предизвика бум и при цените на имотите. Изведнъж се появи платежоспособно търсене, на което веднага се осигури това, което искаше“, коментира Караиванов и обясни, че това е причината търговският дефицит да нарасне с над 35% към края на ноември. Той е на мнение, че това по-скоро е изключение от правилото за България.

