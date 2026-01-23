IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Гренландия Войната в Украйна Кризата във Венецуела

Икономист: Възстановяването на западните икономики ще се усети върху нашата след шест месеца

При износа ще има тренд на покачване, ще се увеличи притокът на преки чуждестранни инвестиции, посочи Васил Караиванов

22:48 | 23.01.26 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Има ясни признаци, че икономиката на Германия и на останалите страни от Западна Европа започва да се възстановява, в България ефектът обикновено се усеща след около шест месеца. Този коментар направи Васил Караиванов, макроикономист и преподавател в Стопанския факултет на СУ „Свети Климент Охридски“, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Той очаква от средата на годината износът постепенно да се нормализира и да започне тренд на покачване, който ще се развива през следващите две-три години.

Караиванов посочи, че през миналата година износът на България отбеляза спад и достигна обща стойност от едва около 30 млрд. евро. Той предположи, че за цялата минала година износът вероятно ще достигне ниво от 42%-43% от брутния вътрешен продукт (БВП).

„Това е ниско ниво спрямо предходни години, когато той се равняваше на 50-60% от БВП“, изтъкна макроикономистът и добави, че в същото време вносът ударно нарасна през последните месеци на миналата година. Това според него се дължи на подготовката за приемане на еврото.

Инфлацията ще се успокои и след три до шест месеца ще започне да се развива в унисон с тази в еврозоната. Политическата нестабилност и удължителният закон за бюджета няма да забавят очаквания ръст на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в резултат на членството на страната ни в еврозоната“, прогнозира макроикономистът.

Той отбеляза, че ПЧИ през 2025 г. са достигнали над 3 млрд. евро, което е рекорд за последните пет до седем години. „БФБ се развива добре, а банките продължават да са активни в кредитирането. Рисковата премия по българския дълг намаля драстично още през миналата година при кредитен рейтинг от А до АА. Рейтинговите агенции предпочетоха да не предприемат действия за повишаването му, както се очакваше скоро след влизането в еврозоната, но пазарът вече го направи“, каза още Караиванов.

Караиванов все пак очаква инфлацията у нас да остане по-висока спрямо страните с по-нисък икономически растеж. „Българската икономика нараства с темп от 3-4%, докато на Германия, например, отбелязва ръст от 0,5%, затова е невъзможно цените в страната ни и в Германия да се повишават с еднакъв темп“, отбеляза макроикономистът.

„Много пари се появиха изпод дюшеците и това доведе до нарастване на вноса така, както предизвика бум и при цените на имотите. Изведнъж се появи платежоспособно търсене, на което веднага се осигури това, което искаше“, коментира Караиванов  и обясни, че това е причината търговският дефицит да нарасне с над 35% към края на ноември. Той е на мнение, че това по-скоро е изключение от правилото за България.

Свързани статии

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването "В развитие" можете да гледате тук.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 22:41 | 23.01.26 г.
Bloomberg TV Bulgaria В развитие Васил Караиванов икономиката на България внос износ инфлация ПЧИ България в еврозоната
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Данъци и бюджет виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още