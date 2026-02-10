Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия десетгодишни ДЦК (държавни ценни книжа), деноминирана в евро, с падеж 11 февруари 2036 година и годишен лихвен купон от 3,50%, съобщи финансовото ведомство.

На третия за тази година аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 150 млн. евро съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 3,84%. Общият размер на подадените поръчки достигна 260,63 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 1,74. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 102 базисни пункта.

Източник: БНБ

Българската народна банка информира, че в аукциона са участвали осем първични дилъри на ДЦК. Централната банка напомни, че Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия № BG 20 400 26 218.

Припомняме, че през миналата година на вътрешния пазар Министерството на финансите пласира книжа за 3,3 млрд. лева на 15 аукциона, на които се предлагаха три- и седемгодишни ДЦК.

През миналата година проектът за Бюджет 2026 г. не беше гласуван и според удължителния бюджет максималният размер на новия дълг, който правителството може да поеме за тази година, е 10,5 млрд. евро, в които са включени вътрешен и външен дълг.

През октомври 2025 г. Министерството на финансите изготви проект на стратегия за управление на държавния дълг. В него е записано, че трябва да се постигнат целите, насочени към удовлетворяване на потребностите от дългово финансиране, при отчитане на влиянието и ограничителните условия на външната и вътрешната макроикономическа среда и потенциалните рискове.

Стратегията беше изготвена при отчитане на показателите за очакваното изпълнение на държавния бюджет за 2025 г. и на база допусканията, при които са разработени законопроектът за държавния бюджет за 2026 г. и проектът на актуализираната Стратегия за бюджетна прозрачност за периода 2026-2028 г.

Това се случи преди приемането на България в еврозоната и преди да се гласува удължителен закон за бюджета за тази година. Предвиденото ново дългово финансиране е изчислено в левове. В периода от 2026 до 2028 г. се планира то да достигне 13,3 млрд. лв. за 2026 г., 12,4 млрд. лв. за 2027 г. и 10,9 млрд. лв. за 2028 г.

На последното си заседание за миналата година Министерският съвет в оставка обяви проект за аукциони за ДЦК за граждани. Ако бъде приета нормативната уредба, през тази година може да видим аукциони и за тях.