Министерството на финансите преотвори емисия двугодишни ДЦК

На четвъртия за тази година аукцион Министерството на финансите (МФ) преотвори емисия двугодишни ДЦК (двугодишни лихвоносни съкровищни облигации), която беше пусната в обращение на 21 януари 2026 г. Емисията е деноминирана в евро, с падеж 21 януари 2028 г. и годишен лихвен купон от 2,25%.

Обемът на емисията в обращение беше увеличен със 150 млн. евро на проведения на 23 февруари аукцион, с което достигна 300 млн. евро номинална стойност. Отчетената на аукциона среднопретеглена годишна доходност e в размер на 2,37%, съобщи финансовото ведомство.

Общият размер на подадените поръчки възлезе на 285,8 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 1,91. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 36 базисни точки.

Източник: БНБ

По информация на Българската народна банка в аукциона са участвали осем първични дилъра на ДЦК. От централната банка посочват, че Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията.

Досега на четирите аукциона от началото на годината са пласирани съкровищни облигации за 600 млн. евро.

Припомняме, че през миналата година на вътрешния пазар Министерството на финансите пласира книжа за 3,300 млрд. лева на 15 аукциона, на които се предлагаха три- и седемгодишни ДЦК.

През миналата година проектът за Бюджет 2026 г. не беше гласуван и според удължителния бюджет максималният размер на новия дълг, който правителството може да поеме за тази година, е 10,5 млрд. евро, в които са включени вътрешен и външен дълг.

През октомври 2025 г. Министерството на финансите изготви проект на стратегия за управление на държавния дълг. В него е записано, че трябва да се постигнат целите, насочени към удовлетворяване на потребностите от дългово финансиране, при отчитане на влиянието и ограничителните условия на външната и вътрешната макроикономическа среда и потенциалните рискове.

Стратегията беше изготвена при отчитане на показателите за очакваното изпълнение на държавния бюджет за 2025 г. и на база допусканията, при които са разработени законопроектът за държавния бюджет за 2026 г. и проектът на актуализираната Стратегия за бюджетна прозрачност за периода 2026-2028 г.

Това се случи преди приемането на България в еврозоната и преди да се гласува удължителен закон за бюджета за тази година. Предвиденото ново дългово финансиране е изчислено в левове. В периода от 2026 до 2028 г. се планира то да достигне 13,3 млрд. лв. за 2026 г., 12,4 млрд. лв. за 2027 г. и 10,9 млрд. лв. за 2028 г.

На последното си заседание за миналата година Министерският съвет в оставка обяви проект за аукциони за ДЦК за граждани. Ако бъде приета нормативната уредба, през тази година може да видим аукциони и за тях.