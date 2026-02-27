Външният дълг на България расте с 14% и приближава 58 млрд. евро в края на 2025 г.

Брутният външен дълг (частен и държавен) на България към края на декември 2025 г. е нараснал с 14,2% на годишна база до 57,679 млрд. евро. Така той се равнява на 50,3% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната за миналата година, което е с 2,1 процентни пункта повече спрямо година по-рано, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

В края на декември 2025 г. краткосрочните задължения са над 12,024 млрд. евро (20,8% от брутния дълг, 10,5% от БВП) и нарастват за година с 18,1%.

Дългосрочните задължения възлизат на 45,655 млрд. евро (79,2% от брутния дълг, 39,8% от БВП) към 31 декември, като нарастват с 13,3% на годишна база.

Източник: БНБ и МФ

По данни на централната банка към края на декември 2025 г. 36,041 млрд. евро (62,5%) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година.

В евро са деноминирани 80,2% от брутните външни задължения, при 77,7% година по-рано.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на декември 2025 г. е повече от 17,525 млрд. евро. За една година той нараства с 35,5% (4,595 млрд. евро). Той е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 30,4% към края на декември 2025 г., при 25,6% към декември 2024 г.

Външните задължения на централната банка са над 1,916 млрд. евро и намаляват с 48,6 млн. евро (2,5%) спрямо края на декември 2024 г.

Външните задължения на сектор Други парично-финансови институции (банки и фондове на паричния пазар) са повече от 10,759 млрд. евро и се повишават с 28,2%.

В БНБ изчисляват, че външните задължения на бизнеса и домакинствата са над 13,940 млрд. евро и нарастват с 5,3% спрямо година по-рано.

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 13,536 млрд. евро в края на миналата година, което е с 3% по-малко спрямо края на декември 2024 г.