Криптопазарът губи от своето 24/7 очарование за сметка на работната седмица

Една от основните характеристики на криптовалутите е това, че се търгуват денонощно и всеки ден. Сега обаче пазарът – заради някои скорошни промени в индустрията – се фокусира доста повече върху стандарта от понеделник до петък.

Благодарение на закриването на Silvergate Exchange Network (SEN) на Silvergate Capital в САЩ и платежната мрежа в реално време за криптокомпании Signet на Signature Bank пазарът е станал „по-малко 24/7“, посочват от изследователската компания Kaiko, цитирани от Bloomberg. Среднодневните търгувани обеми през уикенда са намалели с 10%, докато през седмицата нарастват с 16%.

„Динамиката определено се променя. Криптопазарите стават по-малко 24/7 сега, най-вече в САЩ със закриването на SEN и Signet“, коментира Конър Райдър, изследовател на Kaiko. „Маркет мейкърите са принудени да използват повече традиционни канали за плащане, които не са отворени през почивните дни, така че сега виждаме да се осъществява повече обем през седмицата“, коментира той.

