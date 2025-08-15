САЩ може би не са се отказали да купуват биткойни за резерва си

Четвъртъкът на финансовия министър на САЩ Скот Бесънт започна, като разби на пух и прах надеждите на неколцина, след като той заяви, че за американския стратегически биткойн резерв няма да се правят нови покупки на биткойни.

Денят му обаче завърши, като поне на пръв поглед Бесънт се опроверга. По думите му неговото министерство е „ангажирано да разгледа неутрални спрямо бюджета пътища за придобиване на повече биткойни за разширяване на резерва“.

Новите покупки ще са в допълнение на конфискуваните монети, които са „основата“ на резерва на стойност 15-20 млрд. долара, коментира Бесънт, цитиран от CoinDesk.

През март американският президент Доналд Тръмп подписа указ за създаването на стратегическия биткойн резерв. По-рано този месец ръководителят на Съвета за дигитални активи към Белия дом – в чийто обхват влиза и резерва – Бо Хайнс напусна поста.

На този фон цената на биткойна се понижава осезаемо в петък, след като достигна нов рекорд от 124 хил. долара само часове по-рано. Към 14:10 ч. българско време монетата поевтинява с 1,5% за денонощието до 119 119 долара.

Основната причина за спада са по-високите от очакваното данни за повишението на индекса на цените на производител, който опроверга надеждите, че инфлацията в САЩ отслабва достатъчно за намаляване на лихвите от Федералния резерв през септември.