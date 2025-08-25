В САЩ вече има повече ETF, отколкото индивидуални акции

Бумът на ETF, който демократизира инвестирането в цяла Америка, достига преломен момент. Инвеститорите и финансовите консултанти имат прекалено много фондове, от които да избират, пише Bloomberg.

Благодарение на главоломното пускането на нови фондове, сега има повече от 4300 борсово търгувани фонда - цифра, която за първи път надхвърля общия брой на акциите, който в момента е около 4200, показват данни, събрани от Morningstar. ETF-ите съставляват около една четвърт от общия брой инвестиционни инструменти, което е увеличение от 9% преди десет години, според данни на Investment Company Institute.

Макар че това разнообразие намалява разходите и данъчните ставки за инвеститорите, то също така им създава главоболия. Преглеждането на страница след страница с ETF може да бъде трудна задача.

„Изборът е чудесен, докато не се превърне в тежест“, казва Дъглас Бонепарт, чиято компания Bone Fide Wealth управлява около 115 млн. долара. „Има парадокс в прекалено многото опции, при който инвеститорите могат да се почувстват парализирани, вместо да се чувстват овластени“, посочва той.

Това също така засилва борбата за оцеляване сред емитентите. За да се различават и да оправдаят по-високите такси, фирмите пускат на пазара фондове с висока степен на риск – като ETF с една акция, ливъридж и инверсни ETF – които според критиците аматьорите може да не разбират напълно.

В резултат на това пазарът на ETF стана все по-наситен и сложен, с хиляди почти идентични стратегии, които имат подобни тикери, много от които не успяват да привлекат интерес и в крайна сметка се закриват.

Сега има повече ETF, отколкото акции

Емитентите бяха по-заети от всякога тази година, като пуснаха на пазара повече от 640 ETF - рекорден темп от около четири на ден. Броят на фондовете, които се появиха на пазара през първата половина на годината – 469 – беше с почти 50% по-висок от същия период на миналата година и с около 140% над средната стойност за последните пет години, според данни, събрани от Bloomberg Intelligence. Само през юни се появиха 108 нови участници, което е рекорд за един месец.

Тези нови ETF заемат мястото на по-традиционните инвестиционни опции. Броят на взаимните фондове, затворените фондове и инвестиционните тръстове е намалявал през последните години, докато се създават нови ETF, което оставя общия брой на инвестиционните опции стабилен на около 16 000.

„Сега има ETF за всичко – изкуствен интелект (AI), домашни любимци, канабис, „woke“ и „anti-woke“ портфейли“, каза Бонепарт. „Трудно е да се каже дали инвестирате в нещо значимо в дългосрочен план или попълвате онлайн тест за Buzzfeed.“

Това е помогнало много хора да се убедят, че се нуждаят от външна помощ. Делът на самостоятелните инвеститори – т.е. тези, които сами правят избора си на инвестиции – е спаднал от 41% през 2009 г. до 25% през 2024 г., според данни на изследователската компания Cerulli.

„Хората се обръщат за съвет, защото дори не знаят откъде да започнат“, казва Скот Смит, старши директор по консултантските отношения в Cerulli.

Изборът е все по-труден

Ютубърът Спенсър Дънбар, който говори за ETF и акции пред 28 000 свои последователи, е забелязал пренасищането на инвестиционните опции. Наскоро той проведе търсене за фонд с доходи от опции, базиран на акциите на криптоплатформата Coinbase. За негова изненада, имаше осем възможности за избор, а някои от тикерите бяха почти неразличими: CONY, COIW, COYY и COII. Отне му повече време от обикновено, за да проучи всеки един от тях.

„Натискът е голям. Трябва да следиш какво се случва, не можеш да пропуснеш нито един ден на пазара“, казва 27-годишният Дънбар от Калифорния. „Фактът, че има толкова много нови ETF, те кара да разчиташ много на ежедневната проверка.“

За някои излишъкът подсказва, че индустрията е отишла твърде далеч с определени теми. Например, има близо 70 ETF, фокусирани върху Bitcoin, около една трета от които са пуснати тази година. Но докато „изборът преобладава във всичко около нас – от рафтовете в супермаркетите до разрастващото се меню на ETF“ и експериментирането води до „разпространение на продукти“, само фондовете с трайна привлекателност ще оцелеят в дългосрочен план, смята Бен Джонсън, ръководител на отдела за клиентски решения в Morningstar.

„Беше забавно и малко притеснително, когато веднъж опитах Crystal Pepsi“, споделя той. „Но има много причини, поради които той вече не се продава в магазините“.