Биткойнът е на 7-седмично дъно и няма изгледи скоро да изплува

Цената на биткойна потъна до най-ниското си равнище от седем седмици, продължавайки да отстъпва от последния си рекорд от средата на месеца.

По време на азиатската търговия монетата поевтиня до 108 719 долара, преди да компенсира част от загубите. Стойността ѝ спадна и под 100-дневната пълзяща средна, според данни от Bloomberg.

Минути след 11 ч. българско време биткойнът се разменя за 110 338 долара, което е спад от процент за денонощието.

Търговията е обрат за втората по големина на пазарната капитализация криптовалута етер, която стигна рекорден връх от 4955 долара в неделя. Във вторник етерът изтрива от цената си над 3% до 4431,98 долара.

На червено са и повечето други водещи криптовалути. Рипълът поевтинява с 0,5% до 2,92 долара, доуджкоунът - с над 4%, а соланата - с близо 5%.

През август биткойн борсово търгуваните фондове (ETF) в САЩ отбелязаха нетен отлив на капитал от над 1 млрд. долара, докато етер фондовете привлякоха входящи потоци за 3,3 млрд. долара, което е най-ясният знак досега за ротацията на инвеститорския интерес.

Нетните потоци на капитал към биткойн и етер ETF-ите. Графика: Bloomberg LP

Засега обаче поддръжниците и на двата токена понасят загуби.

„Седмицата започна кърваво за големите монети, с над 900 млн. долара ликвидации на криптопазарите“, коментира Шон Доусън, ръководител на звеното за изследвания в Derive.xyz. „По-голямата част от тях дойдоха от етера (324 млн. долара) и биткойна (209 млн. долара) и почти всички бяха дълги позиции, принудени да бъдат затворени след широкообхватна корекция“, допълва той.

По-рано в понеделник стана ясно, че американският президент Доналд Тръмп е отстранил Лиса Кук – член на Управителния съвет на Федералния резерв на САЩ – в рязка ескалация на усилията му да засили контрола си върху институцията, посочва БТА.

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп обяви, че уволнява Кук заради обвинения, че е извършила измама с ипотечен кредит.

Миналата седмица обвиненията срещу нея бяха отправени от директора на Федералната агенция за жилищно финансиране Бил Пюлт, който твърди, че Кук е подавала неверни данни в кредитни заявления, за да получи по-благоприятни условия.

Сътресенията във Фед като цяло се отразяват на апетита за по-рискови активи.