Анализатор: Редица фактори катализират институционализацията на криптоактивите

След като Федералният резерв на САЩ намали основния лихвен процент, криптопазарът отговори с покачване, макар и скромно. Това решение, съчетано с очаквани допълнителни облекчения на паричната политика, подклажда оптимизма сред инвеститорите и се възприема като подкрепа за рисковите активи, каза Владислав Драмалиев, директор на фондация "Битхоуп", в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria.

В допълнение към макроикономическите фактори, регулаторната яснота в САЩ и Европа, както и навлизането на традиционните финансови институции, катализират институционализацията на криптоактивите, посочи анализаторът.

"Регулациите, както в Съединените щати, така и в Европейския съюз (като MiCA), играят много важна роля. От момента, в който изпълнителните заповеди относно криптовалутите бяха подписани в САЩ, се наблюдава голям ентусиазъм в крипто индустрията", коментира гостт в предаването.

Той допълни, че криптокомпании, които в миналото са били изправени пред регулаторни трудности, сега, с подобряването на регулаторната яснота, започват да се завръщат.

"Тази регулаторна яснота подтиква индустрията да експериментира повече, да създава нови продукти и да бъде по-смела в предлаганите услуги. Наблюдава се процес, при който както традиционни криптокомпании навлизат в традиционните финанси, така и традиционни финансови компании започват да предлагат криптопродукти, което води до институционализация на криптоактивите", каза Драмалиев.

Според него както биткойн, така и етериум ще продължат да увеличават своята пазарна капитализация. Той смята, че етериум става все по-интересен, тъй като върху него могат да се създават програми за движение на пари, премахвайки редица посредници.

Драмалиев вижда етериум като потенциална нова глобална финансова инфраструктура, която ще позволи на токенизирани активи като долари, акции и дългове да се движат почти мигновено и с ниски такси по целия свят.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.