Богатството на Ерик Тръмп расте с дял в American Bitcoin за 548 млн. долара

Делът на Ерик Тръмп в криптокомпанията American Bitcoin, създадена тази година, вече струва около 548 млн. долара, което е един от най-ярките примери за това как семейството на президента печели от индустрията на дигиталните активи.

Вторият по възраст син на Доналд Тръмп притежава около 7,5% от American Bitcoin Corp., според изчисления на Bloomberg. Компанията за криптоактиви започна търговия с акциите си на борсата Nasdaq в сряда.

Акциите на American Bitcoin приключиха сесията на цена от 8,04 долара в Ню Йорк, след като по-рано през деня цената им се удвои. Компанията твърди, че ще натрупа биткойн резерв, използвайки машини за добив в Ню Йорк, Албърта и Тексас, предоставени от друга криптокомпания – Hut 8 Corp.

„Невероятно се гордея с American Bitcoin“, каза Ерик Тръмп в текстово съобщение. „Вложихме сърцето и душата си в компанията и днес е само началото“, посочва още той.

Представител на American Bitcoin не е отговорил на искане за коментар.

Дебютът на компанията на публичния пазар следва поредица от трансакции, които проправиха пътя за Ерик Тръмп и брат му Доналд Тръмп-младши да спечелят от благосклонната политика на баща им по отношение на дигиталния сектор.

Това е и поредната криптокомпания, която включва синовете на президента на високи позиции. Двамата са част от група, която притежава 98% от новолистнатата компания, според публични документи.

Състоянието на семейство Тръмп в размер на над 6,4 млрд. долара се увеличава с различни нови криптопроекти. Въпреки че богатството на Ерик Тръмп не е разбито на съставни части в индекса на милиардерите на Bloomberg, неговият дял в American Bitcoin струва повече от стойността на колекция от 13 различни голф и курортни имота на Тръмп, според индекса.

„Имаме невероятен късмет в живота със или без това начинание“, коментира Ерик Тръмп, попитан за стойността на акциите му в American Bitcoin по Bloomberg Television в сряда.