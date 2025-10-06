Светлин Лазаров, ГДБОП: Появяват се нови киберизмами на прага на еврозоната

Вече сме свидетели на измами в киберпространството, свързани с приемането на еврото. Засега измамите не са масови, по-скоро са проби, но ще се засилват. Това каза Светлин Лазаров, ръководител на отдел „Дигитални анализи и киберразузнаване“ в ГДБОП, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria. Обикновено хакерите се свързват с потребители през чат приложения, за да ги убеждават да прехвърлят средствата си в нова сметка, където те да бъдат превалутирани, посочи експертът.

„Когато прехвърлянето се случи доброволно, е много трудно средствата да бъдат възстановени. В такива случаи трябва веднага да се свържем с банката през официалния номер“, коментира гостът.

Лазаров допълни, че някои хакерски групи изпращат кратки текстови съобщения от името на курерска фирма, че имат невзета пратка. В текста не се споменава кой е доставчикът, а жертвата е приканена да посети линк, който е замаскиран и при отварянето му от мобилен телефон – виждаме познато лого на спедиторска компания. Потребителите са приканени да въведат данните на банковата си карта, а от сметката му се изтеглят суми от порядъка на 1000 лева.

Измамите с криптоактиви също продължават. Желанието за бърза печалба често подмамва хората, а хакерите се възползват от това.

Постоянно излизат нови модели телефони и технологии, целящи да засилят киберзащитата. Това дава възможност на хората да се информират за случващото се и да потърсят по-добра защита. Лазаров сподели, че на тазгодишната конференция DIGIPAY също ще бъдат представени и конкретни казуси и измами. Лекторите ще преминат през конкретните стъпки, които банката, потребителите и хакерите са предприели, за да са възможно най-полезни на гостите.

„Въвеждането на цифрова идентичност ще принуди хакерите да измислят нов тип измами, с които да таргетират начина, по който потребителите се идентифицират в интернет“, категоричен е гостът.

Българският потребител се научи добре да работи с киберпространството, което доведе до увеличаване на киберизмамите. Щом се пазарува толкова усилено, хакерите веднага решават да се възползват от това, стана ясно в рамките на разговора. Големите хакерски групи се прицелват в личните данни, а не толкова в присвояването на финансови средства.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.