Как стига дигитализацията до обществените услуги и детските градини в София?

Стремим се да реализираме общински услуги, които съществуват на национално ниво, но и да направим служителите в администрацията по-бързи. Това заяви Иван Гойчев, зам.-кмет в направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Работим усилено в посока администрацията да е по-ефективна и да предоставя достъпни услуги на гражданите. Един от примерите през последните месеци е системата за детските градини, където въведохме напомняне за изтичащи срокове. С друга мярка ще улесним процеса за подаване на заявления за ТЕЛК. Те вече се изтеглят автоматично и няма нужда гражданите да ги подават и да следят за срокове“, съобщи той.

Инвестициите в дигитализация

"Успяхме да договорим много по-ниски цени за въвеждане на софтуерни решения, което ни показа, че не е нужно разходите да са огромни, за да бъде постигнат добър резултат. Инвестициите в дигитализация все още не са на нужното ниво и работим с няколко нули по-малко от останалите ресори. Използваме усилията и на доброволци, които вече са разработили готови решения“, коментира Гойчев.

Според зам.-кмета сега се наблюдава интересен ефект. „Докато миналата година гражданите изпращаха сигнали и критики към Столична община, вече получаваме предложения. С отварянето на данните към гражданите, те вече виждат, че можем да работим заедно. Например, Преслав Рачев публикува разработка, която показва докъде можеш да стигнеш от всяка точка в София. По този начин установихме зони, до които транспортът не достига“, съобщи Иван Гойчев.

AI-асистенти и чатботове

Той съобщи, че AI асистентът на Столична община е насочен към обществените поръчки, където се работи с много голяма документация. Идеята е общината да има независим помощник, който да разтълкува техническата информация. „За гражданите сме подготвили други асистенти – в детските градини ще бъде наличен чатбот, на който да може да се задават въпроси“, добави зам.-кметът.

Как AI променя пазара на труда

Гойчев съобщи, че предстои да бъдат въведени асистенти, които да подпомогнат работата на администрацията. „Разбира се, понякога изкуственият интелект генерира информация, която е неточна. Затова той трябва да бъде обучен и да се прилага внимателно“, съветва той.

Значението на киберсигурността

Заместник столичният кмет обясни, че растат инвестициите в киберсигурност, за да се поддържа работата на всички системи Вече е купен софтуер за районните администрации, предстои това да се случи и в общинските предприятия. „Целта е поетапното финансиране на киберсигурността да покрие всички звена на Столична община в рамките на следващите две години“, добави той.

