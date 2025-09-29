IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Как стига дигитализацията до обществените услуги и детските градини в София?

AI-асистенти на Столична община я подпомагат при обществените поръчки, ще има чатбот за детските градини, съобщи Иван Гойчев, зам.-кмет на столицата

19:22 | 29.09.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: unsplash.com
Снимка: unsplash.com

Стремим се да реализираме общински услуги, които съществуват на национално ниво, но и да направим служителите в администрацията по-бързи. Това заяви Иван Гойчев, зам.-кмет в направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Работим усилено в посока администрацията да е по-ефективна и да предоставя достъпни услуги на гражданите. Един от примерите през последните месеци е системата за детските градини, където въведохме напомняне за изтичащи срокове. С друга мярка ще улесним процеса за подаване на заявления за ТЕЛК. Те вече се изтеглят автоматично и няма нужда гражданите да ги подават и да следят за срокове“, съобщи той.

Инвестициите в дигитализация

"Успяхме да договорим много по-ниски цени за въвеждане на софтуерни решения, което ни показа, че не е нужно разходите да са огромни, за да бъде постигнат добър резултат. Инвестициите в дигитализация все още не са на нужното ниво и работим с няколко нули по-малко от останалите ресори. Използваме усилията и на доброволци, които вече са разработили готови решения“, коментира Гойчев.

Според зам.-кмета сега се наблюдава интересен ефект. „Докато миналата година гражданите изпращаха сигнали и критики към Столична община, вече получаваме предложения. С отварянето на данните към гражданите, те вече виждат, че можем да работим заедно. Например, Преслав Рачев публикува разработка, която показва докъде можеш да стигнеш от всяка точка в София. По този начин установихме зони, до които транспортът не достига“, съобщи Иван Гойчев.

AI-асистенти и чатботове 

Той съобщи, че AI асистентът на Столична община е насочен към обществените поръчки, където се работи с много голяма документация. Идеята е общината да има независим помощник, който да разтълкува техническата информация. „За гражданите сме подготвили други асистенти – в детските градини ще бъде наличен чатбот, на който да може да се задават въпроси“, добави зам.-кметът.

Как AI променя пазара на труда

Гойчев съобщи, че предстои да бъдат въведени асистенти, които да подпомогнат работата на администрацията. „Разбира се, понякога изкуственият интелект генерира информация, която е неточна. Затова той трябва да бъде обучен и да се прилага внимателно“, съветва той.

Значението на киберсигурността

Заместник столичният кмет обясни, че растат инвестициите в киберсигурност, за да се поддържа работата на всички системи Вече е купен софтуер за районните администрации, предстои това да се случи и в общинските предприятия. „Целта е поетапното финансиране на киберсигурността да покрие всички звена на Столична община в рамките на следващите две години“, добави той.

Свързани статии

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването „Бизнес старт“ може да гледате тук.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 19:17 | 29.09.25 г.
Bloomberg TV Bulgaria Бизнес старт Иван Гойчев Столична община обществени поръчки дигитализация детски градини киберсигурност изкуствен интелект
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Новини и анализи виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още