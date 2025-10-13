Криптовалутите се възстановяват след тежките разпродажби през уикенда

Повечето водещи криптовалути се възстановяват от разпродажбите през уикенда на фона на известно облекчение в търговското напрежение, съобщава Bloomberg.

Общата пазарна оценка на всички криптовалути нарасна с над 6%, минавайки отново 4 трлн. долара в понеделник, по данни на CoinGecko. Минути след 10 ч. българско време цената на биткойна е 115 297 долара, което е ръст от над 3% за денонощието, след като в петък достигна 105 хил. долара.

Цената на биткойна през последното денонощие. Графика: CoinGecko

Етерът, от своя страна отново се разменя за над 4100 долара, поскъпвайки с 9,3%, след като цената му се понижи под 3500 долара по-рано. Рипълът прибавя към стойността си 9,5% до 2,62 долара, докато доуджкойнът – 11,1%.

Ръстовете съвпаднаха с неделните изказвания на американския президент Доналд Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс, които сигнализираха готовност за сделка с Китай и облекчаване на търговското напрежение. Рекордните 10 млрд. долара в криптозалози бяха елиминирани и цените се сринаха, след като в петък от Вашингтон обявиха нови мита за Пекин. Ливъридж, автоматично задействани продажби и ниска ликвидност влошиха още загубите.

„Възстановяването е водено от помирителното послание от Тръмп“, коментира Ричард Галвин, съосновател на хеджфонда DACM. Повечето т. нар. алткойни все още се търгуват над цените, на които бяха на 9 октомври, допълва той. Той прогнозира, че и занапред „новинарските“ рискове, свързани с актуалните геополитически събития, остават високи и пазарът е изложен на бъдеща търговска ескалация.

Разпродажбите бяха повсеместни, като Ethena USDe – третият по големина стейбълкойн, за кратко загуби паритета си с долара, а Binance – най-голямата криптоборса в света, имаше временни технически проблеми.

Посланието на пазара е ясно – по-широката бича тенденция не е изчезнала, но волатилността смени настроенията, посочва CoinDesk.

„Това, което току-що видяхме, бе огромна емоционална пренастройка“, коментира Джъстин Данетан, ръководител на звеното за партньорства на Arctic Digital, според когото „дългосрочната структура е незасегната“.

В рамките на разпродажбите над 6300 портфейла са били ликвидирани само на децентрализираната борса Hyperliquid.