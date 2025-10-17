Цената на биткойна изтрива над 6% с наближаването на уикенда

Цената на биткойна отново потъва с наближаването на уикенд търговията. Монетата не можа да задържи възстановяването след последната порция разпродажби от предходните почивни дни, посочва Bloomberg.

„Дигиталното злато“, както я наричат привържениците, поевтинява до 104 014 долара към 13:30 ч. българско време, което е спад от 6,7% за денонощието.

Цената на биткойна през последното денонощие. Графика: CoinGecko

Етерът се разделя с близо 9% от стойността си до 3686 долара, а рипълът с близо 10% до 2,20 долара. Соланата поевтинява с 10,4% до 175,14 долара. Пазарната капитализация на целия криптосектор се понижава до 3,6 трлн. долара, което е спад от 7,5% за последните 24 часа, по данни на CoinGecko.

В същото време свързаният с криптоборсата Binance токен BNB поевтиня с над 12%, след като платформата бе посочена от анализатори като един от двигателите на рекордните ликвидации на 10 и 11 октомври на фона на технически проблеми и ценови несъответствия, припомня Bloomberg. От Binance предложиха на потребителите и бизнес клиентите си компенсации за близо 600 млн. долара.

Цената на биткойна стигна абсолютен връх от 126 251 долара на 6 октомври. Няколко дни по-късно ликвидации за над 19 млрд. долара, подкрепени от ескалиращото търговско напрежение между САЩ и Китай, съвпаднаха с разпродажби при повечето водещи криптовалути.

Засега пазарът не успява да запази възстановяването от по-рано през седмицата.

„Поразително е времето на краха, съвпаднало с натиска на водещи играчи за банкови лицензи“, коментира Рейчъл Лукас, анализатор на BTC Markets. Обръщането към инфраструктурата на традиционните финанси „е сигнал за стратегически хедж срещу волатилността, целящ да си изгради легитимност“, допълва тя.

В същото време инвеститорите изтеглиха 593 млн. долара нетно от листнати в САЩ биткойн и етер борсово търгувани фондове (ETF) в четвъртък на фона на разразилите се отново настроения срещу по-рисковите активи.

И докато обичайни активи убежища като златото достигат нови рекордни цени, представянето на биткойна е разочароващо – монетата поевтиня с до 6,3% през седмицата до 12 октомври, най-много от началото на март, и все още не се е възстановила. Същото важи и за повечето криптовалути.

„Повече от всичко смятам, че криптовалутите служат като канарчето в мината, намеквайки, че пазарът е на ръба заради зараждащите се кредитни тревоги“, посочва на свой ред Матю Хоган, главен инвестиционен директор на Bitwise.