Волатилността на биткойна расте преди изтичането на опции за 23 млрд. долара

Опциите показват, че биткойнът се е насочил към последните седмици на 2025 г. под голямо напрежение – договори за около 23 млрд. долара изтичат следващия петък, заплашвайки да увеличат волатилността, съобщава Bloomberg.

Обемът представлява над половината от всички открити позиции на Deribit, най-голямата платформа за биткойн опции. Това показва, че трейдърите взимат предвид в ценообразуването си продължаващия риск за понижение на цените.

„Пазарите продължават да [бележат] понижения, докато се насочваме към Новата година, като цените са на ръба“, коментира Ник Форстър, основател на платформата Derive.xyz.

В петък цената на биткойна се покачва с 0,8% за денонощието към 11:45 ч. българско време до 87 993 долара. Ръстове има като цяло и на по-широкия пазар, където етерът поскъпва с 3,7%, рипълът с процент, а соланата с 1,4%.

„Биткойн позиционирането остава решително мечо. 30-дневната волатилност се покачи обратно на 45%“, посочва Форстър, според когото налице са сигнали, че трейдърите предвиждат рискове в посока надолу за цените през първото и второто тримесечие.

30-дневната волатилност на биткойна. Графика: Bloomberg LP

Трейдърите очакват препозициониране около два основни катализатора: хеджиране преди решението на MSCI на 15 януари, в рамките на което от индексите на компанията може да бъдат изключени фирми от типа криптотрезори, чиито криптопритежания превишават 50% от активите им, както и подновени продажби на кол опции.

Настроенията обаче остават крехки. Биткойнът, който за годината поевтинява с 23%, е напът да отбележи най-лошото си тримесечие от второто на 2022 г., когато бе крахът на стейбълкойна TerraUSD и Three Arrows Capital.

„Като цяло волатилността остава завишена и позиционирането е отбранително, но възходящите тенденции не са напълно изоставени, докато пазарите се готвят за несигурно начало на годината“, коментира още Ник Форстър.