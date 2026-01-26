Венецуелците се опитват да спасят каквото могат с покупките на стейбълкойни в долари

На фона на военната кампания на САЩ във Венецуела местните са побързали да подсигурят спестяванията си, обръщайки боливарите си в обвързани с долара дигитални токени USDT. Времето на американския удар може и да се е видяло изненадващо за някои, но последвалото втурване към стейбълкойните не беше, пише CNBC.

USDT е предпочитан актив убежище на много места по света и със заплахите на американския президент Доналд Тръмп да се намеси в страни като Колумбия и Иран, интересът може да набере още по-голяма сила.

„Стейбълкойните са по-добрите долари, но причината хората да си ги купуват е по необходимост и за самосъхранение“, коментира Маурисио ди Бартоломю, съосновател на кредитора за дигитални активи Ledn, пред CNBC.

От 2014 г. насам дигиталната валута, емитирана от криптогиганта Tether, става все по-често предпочитан актив в Русия, Иран и други развиващи се икономики, най-вече на места със завишена политическа нестабилност, посочва още Ди Бартоломю. Използвайки USDT, хората могат да изпращат и получават средства, да защитават парите си от местни валутни ефекти и да плащат за стоки и услуги.

Не толкова стабилни?

И макар USDT да звучи като идеалната алтернатива на практически безполезните фиатни пари като иранския риал и венецуелския боливар, токенът – както повечето неща на света – не е идеален, предупреждава още Ди Бартоломю. Въпреки че монети като USDT са проектирани така, че винаги да са равни на 1 долар, цената им невинаги е толкова стабилна, особено при ръст на търсенето.

По-рано този месец търсенето на USDT нарасна заради атаката срещу Венецуела, което накара монетата да се търгува за около 1,4 долара на някои борси без посредник.

Това движение на цените подчертава продължаващите проблеми с ликвидността на криптопазара, които пречат на по-широкото приемане на дигиталните активи. Но това говори и за мащаба, в който виртуалните валути се разглеждат като възможно средство за бягство от хората, живеещи при екстремни политически и икономически условия, посочва пред CNBC съоснователят и главен изпълнителен директор на фирмата за стейбълкойн инфраструктура Codex Хаонан Ли.

„С краха на доверието в боливара търсенето на долари чрез Tether гръмна, тласкайки цените без посредник на USDT във Венецуела нагоре с приблизително 40% почти за една нощ“, коментира той. По думите му случилото не се дължи на спекулативна активност сред трейдърите на дребно, а по-скоро на усилията им да се разделят с фиатните пари „колкото се може по-бързо“ в рамките на извънредна ситуация.

Ли допълва, че този ръст на търсенето подчертава как стейбълкойните функционират като спасително въже в реално време на развиващите се пазари, когато традиционната система се пропуква.

Ситуацията временно ощети някои венецуелци, които се опитаха да подсигурят спестяванията си чрез дигитални решения в долари, което ги принуди да платят премия за обмяна на боливарите си в USDT.

По-добрата опция?

Обръщането на големи количества фиатни пари в обвързани с долара стейбълкойни води до значителен отлив на капиталови потоци, което на свой ред би могло да допринесе за обезценяването на валутата, посочва главният изпълнителен директор на Zero Knowledge Consulting Остин Кембъл пред CNBC.

Но това невинаги е лош вариант, посочва експертът. Обезценяването на местната валута може да служи и като начин за оказване на влияние върху режима, смята той. Според него всеки риск, поет с използването на стейбълкойни в условията на авторитарен режим си заслужава възнаграждението накрая.

„Когато единствената друга възможност е това правителството да открадне всичките ви пари, [USDT] все пак е по-добрата опция“, допълва Кембъл.