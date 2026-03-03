Световните перачи на пари се насочват към криптовалутите

Общо 350 млрд. долара са били изпрани от престъпници и враждебни държави чрез криптовалути. Това се посочва в доклад за мозъчния тръст Henry Jackson Society, предоставен на онлайн медията Politico.

В документа се посочва, че прането на пари в световен мащаб се е изместило драстично към криптовалутите през последните години. САЩ, Русия и Великобритания са с най-голям брой потвърдени случаи, според цитираните данни.

Докладът се основава на база данни от 164 публично идентифицирани и документирани случая на пране на пари между 2005 и 2025 г. Той е съставен от Александър Браудър, син на американско-британския финансист Бил Браудър. Бил Браудър е роден в САЩ, с руски корени, с богат опит в инвестициите в Русия след падането на СССР. Бил е най-големият чуждестранен портфейлен инвеститор в Русия. Лобира за приемането на закона „Магнитски“ – на името на адвоката му в Русия Сегрей Магнитски.

Александър Браудър смята, че реалните числа вероятно са многократно по-големи от стотиците милиарди, които са идентифицирани.

Проучването също така хвърля светлина върху слабото прилагане на законите за пране на пари за криптовалутите. Установява се, че в 79% от случаите не се е стигнало до осъдителни присъди, докато само 29% от средствата са възстановени от властите.

Изследователите, базирани във Великобритания, призовават британското правителство да създаде нова служба за възстановяване на активи от криптовалута. Тя трябва да съхранява възстановените средства, за да ги прехвърли обратно на законните им собственици.

Крис Коглан, член на Комисията по финанси на Камарата на общините, коментира пред медията: „Сложността и скоростта на перачите на пари от криптовалута са много по-високи и по-бързи от способността на нашето правителство да реагира. В резултат на това нашите санкции и правоприлагащи органи са във все по-слаба позиция да ги спрат. Този доклад подчертава необходимостта от силен политически отговор на този належащ проблем.“

Политически въпрос

Криптовалутата все повече се превръща в регулаторно бойно поле. В САЩ президентът Доналд Тръмп е подложен на критики заради връзките си с индустрията. През април миналата година САЩ разпуснаха отдел на Министерството на правосъдието, натоварен с разследване на измами, свързани с криптовалути.

Във Великобритания дясното крило на Найджъл Фараж „Reform UK“ стана първата голяма британска политическа партия, която приема криптодарения.

Британското правителство обмисля забрана на политически дарения чрез криптовалути. Борсите за криптовалути обаче няма да бъдат регулирани от Службата за финансов контрол на страната до 2027 г.

Загрижеността на Великобритания се обяснява и с неотдавнашното приемане на криптовалутите от Русия като алтернативно средство за финансиране на военната ѝ икономика след нахлуването в Украйна. Браудър казва, че Русия сега успешно избягва санкциите с крипто и че се превръща в глобален епицентър за незаконната употреба на технологията.

„Половината от незаконните борси, идентифицирани в базата данни, са базирани в Русия. Четири от петте основни групи за рансъмуеър в базата данни са базирани в Русия“, посочва той.

„В страната се намират криптопазари на darknet като Hydra – един от най-големите в света, който е обработил над 5 млрд. долара незаконни средства чрез продажбата на наркотици и други незаконни услуги“, предупреждава той.

Браудър добавя, че британските, американските и европейските политици досега не са успели да се справят с проблема: „Престъпниците и нелоялните режими по същество обикалят прокурорите на Обединеното кралство, САЩ и ЕС.“

„Престъпниците успяват да избягат без правни последици, а жертвите остават без адекватно обезщетение“, казва още Александър Браудър.