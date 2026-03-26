Великобритания забрани политическите дарения в криптовалута

Британското правителство обяви мораториум върху политическите дарения в криптовалута и наложи ограничение на даренията от гласоподаватели от чужбина на фона на усилията на властите да се намали рискът от чуждестранна финансова намеса в местната политика.

„Ще направим всичко необходимо, за да защитим демокрацията на Обединеното кралство“, заяви министърът на общностите Стив Рийд пред Камарата на общините в сряда, цитиран от Bloomberg.

Рийд каза, че както ограничението на даренията – определено на 100 хил. британски лири (134 хил. долара) годишно за чуждестранни избиратели – така и забраната за криптовалути ще влязат в сила незабавно. И двете мерки ще бъдат въведени като изменения в Закона за представителството на народа, който е в процес на приемане в парламента.

Въпреки че Рийд не спомена водещата в социологическите проучвания Реформистка партия на Найджъл Фараж, мерките, предприети в сряда, изглежда ще навредят на донорската база на десните популисти. Миналия май партията заяви, че е започнала да приема дарения в криптовалута – първата партия, която го направи. Междувременно, през втората половина на миналата година Реформистката партия изпревари всички свои конкуренти по отношение на политически дарения, като 12 млн. паунда са само от две дарения от базирания в Тайланд криптоинвеститор Кристофър Харбърн.

От партията на Фараж не са отговорили веднага на запитване за коментар.

Изказването на министър Рийд бе по повод представен пред Камарата анализ по въпроса, повод за който стана случай с подкуп на политик от Реформистката партия. Миналата година Нейтън Гил, бивш уелски лидер на партията, беше осъден на 10 години и половина затвор, признавайки се за виновен във вземане на подкупи в замяна на изявления в полза на Русия, докато беше член на Европейския парламент.

По-рано британските власти публикуваха изявление, в което се казва, че забраната за криптовалути ще се прилага, „докато Парламентът и Избирателната комисия не се уверят, че регулаторната среда е достатъчно стабилна, за да гарантира доверие и прозрачност в даренията, правени по този начин“.

Според Рийд „анонимността, присъща на трансакциите с криптовалути, може да улесни маскирането на произхода на даренията и избягването на строгите проверки на истинския източник на средствата“.

В момента партиите във Великобритания трябва да декларират единични дарения или натрупани дарения над 11 180 паунда от един източник за една календарна година.