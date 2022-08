Някогашен център на златната треска в Австралия се превръща в хъб за електромобилни метали

Калгурли е малък град, който стана домакин на ежегодната конференция на представителите на миннодобивната индустрия в Австралия

Златото отдавна доминира в западноавстралийския град Калгурли, основан във времето на бурна проучвателна дейност в търсене на благородния метал в края на XIX век, дом на една от най-големите открити мини в света, сгушена точно до жилищната част. Улиците продължават често да бъдат разтърсвани от взривове, целящи да пробият скалистата земя, богата на скъпоценни метали, намираща се само на около три километра встрани от Калгурли, пише Bloomberg.

По-рано този месец градът беше домакин на годишен форум за миннодобивната дейност, на който присъстваха 2700 представители на индустрията, инвестиционни банкери и политици. Събитието подчерта къде всъщност е фокусът на сектора. Цялото внимание вече е насочени към увеличаващото се търсене на метали за електромобилни батерии, докато индустрията и държавите по света се стремят към тотална електрификация на транспорта.

Най-търсените миннодобивни компании вече не са онези, които откриват злато в земята, а фирми за добив на литий, никел, манган и кобалт, които досега бяха игнорирани от автомобилния сектор и правителствата.

Приливът на сделки за доставка, водени от Ford Motor Co., за метали, участващи в производството на батерии, привлича вниманието на Австралия, която осигурява около три четвърти от нуждите на Tesla за литий, като се стреми да разшири бързо производството, обхващащо редица суровини.

Съществуват някои добри примери за прехода от злато към електромобилни метали, като един от тях е IGO Ltd., която инвестира в никел и литий, разпродавайки същевременно своите операции, свързани с добива на злато.

Организаторите на минния форум в Калгурли отвеждат участниците до мината Greenbushes и рафинерията Kwinana, която обработва суровините в специализирани химикали за батерии.

Австралийският град Калгурли. Снимка: Bloomberg L.P.

Постигането на глобалните цели за въглероден неутралитет ще изисква драстично увеличение на капацитета за възобновяема енергия и ускорено налагане на електромобилите, изтъква по време на събитието Питър Брадфорд, управляващ директор на IGO. „За да постигнем това, ще ни трябва много, много метал“, добавя той.

IGO и нейните партньори планират да удвоят производствения капацитет в Greenbushes до 2027 г.

Най-голямата компания в миннодобивния сектор на Австралия, BHP Group, също се възползва от перспективата за бързия ръст при търсенето на метали за батерии. Компанията заяви в понеделник, че е отправила оферта за придобиване на OZ Minerals Ltd., производител на мед и никел с мини в Австралия и Бразилия. Въпреки че предложението беше отхвърлено, анализаторите смятат, че подобно придобиване има перспектива.

BHP прогнозира, че електрическите модели ще представляват 60% от продажбите на нови автомобили до 2030 г., като делът им ще се повиши до 90% през 2040 г., изтъква Джесика Фарел от звеното на компанията Nickel West.

По-рано този месец подразделеното обяви потенциално споразумение за доставка на метали с Ford, като сред клиентите му изпъкват имената на Tesla и Toyota.

Австралийска мина. Снимка: Bloomberg L.P.

„Очакваме търсенето на никел през следващите 30 години нарасне с 200% до 300% повече спрямо предходните 30 години“, подчертава Фарел в кулоарите на форума.

Най-търсени остават производителите на литий. Ръководителите на Liontown Resources Ltd. използваха конференцията, за да отпразнуват скорошните споразумения с Tesla, Ford и LG Chem Ltd., докато Core Lithium Ltd., която също постигна договорка с компанията на Илон Мъск, заяви, че нейният проект във федералната Северна територия на Австралия е напът да осъществи първата доставка преди края на годината.

Pilbara Minerals Ltd., която работи с Great Wall Motor Co. и производителя на батерии Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., по-рано този месец получи две големи оферти за своята продукция, свързана с литий, по време на търг.

„Това, което виждаме в момента, са рекордни цени и търсене“, изтъква главният изпълнителен директор на Pilbara Дейл Хендерсън в интервю в обекта Pilgangoora.