Употребявани Rolex и Patek са светъл лъч в затруднената индустрия на часовниците

Пазарът на употребявани луксозни часовници отбеляза най-добрите си резултати за полугодие от началото на 2022 г., което е светъл лъч в иначе мрачната картина за часовниците от високия клас.

Индексът Bloomberg Subdial Watch Index, който проследява 50-те най-търгувани часовника по стойност на сделките, отбелязва ръст от 5,3% през първата половина на 2025 г. и продължава да се възстановява през третото тримесечие. Златният Daytona 116508 на Rolex и Aquanaut 5167A на Patek Philippe са сред най-добре представящите се модели.

Възстановяването е скромно в сравнение с бума по време на пандемията, когато потребителите, затворени в домовете си и разполагащи с много пари, харчеха за луксозни часовници. Все пак подобрението се случва в момент, в който продажбите на нови часовници са засегнати от американските мита – включително 39% налог върху швейцарския износ – и упорито ниското търсене в Азия.

Пазарът на употребявани часовници печели и от това, че рекордните цени на златото повишават цените на новите часовници, а купувачите се опитват да избегнат забавянията, които могат да възникнат при покупката на нов модел, посочва Кристи Дейвис, основателка на лондонския търговец на часовници и платформа за търговия Subdial.

В бутиците новите модели с голямо търсене често са строго разпределени, което принуждава потенциалните купувачи да чакат с месеци или дори повече за доставка, докато вторичните платформи предлагат незабавен достъп до по-широка серия от модели, казва Дейвис.

Цените на златния Daytona на Rolex се повишават в момент на бум на златото на фона на митата и войните в Украйна и Близкия Изток. В същото време Aquanaut на Patek Philippe изпреварва по продажби спортните модели Nautilus – емблематични за швейцарската марка, което може би подчертава нарастващата тенденция към сдържана пищност, казва Дейвис.

„Определено има нещо в хората, които търсят по-тих лукс в наши дни, и Aquanaut е точно това в сравнение с Nautilus“, посочва тя.

В същото време основният пазар на часовници страда. Износът на швейцарски часовници се е свил с 5,6% през юни, продължавайки едногодишния спад, който се наблюдава в доставките за САЩ, най-големия експортен пазар, заедно с Япония и Хонконг.

Часовникарски компании като Rolex, Patek Philippe и Audemars Piguet се борят с последствията и от по-силния швейцарски франк и по-широката слабост в търсенето на луксозни стоки. Swatch Group, чиито луксозни марки включват Omega и Blancpain, отчете спад в продажбите от 7,1% през първата половина на годината, който според компанията се дължи „изключително“ на Китай, включително Хонконг и Макао.

Търговската война на Тръмп засилва ударите. Швейцария е засегната от 39% мито от САЩ, което е най-високото сред развитите страни. Въпреки че налогът вече е в сила, страната продължава усилията си за преговори със САЩ, което дава надежда, че все още може да се промени.