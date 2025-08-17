Поколението Z харесва безалкохолна бира и германските пивоварни са принудени да се приспособят

По време на 172-годишната си история пивоварната Lang-Bräu в северната част на Бавария е преживяла две световни войни и падането на Желязната завеса, чиито укрепления навремето са се намирали на по-малко от 30 минути път. Но финансовите проблеми през последните години се оказали непосилни за малката компания. Изправени пред разходи в размер на 12 млн. евро за необходими модернизации, собствениците решили миналото лято да затворят всичко, пише Bloomberg.

„Пивоварите са способни на невероятно страдание“, коментира Рихард Хопф, който ръководел семейния бизнес, а сега наблюдава неговото закриване. „Но когато продажбите намаляват, а разходите продължават да растат, не остава много пространство за дългосрочни съображения“, допълва той.

Lang-Bräu е в положение, което е познато на много германски пивоварни. Между инфлацията и по-високите цени на енергията, финансовият натиск върху производителите на бира се увеличава. Към тази несигурност се добавя и друго тревожно развитие – в страна, която отдавна се определя от своята бирена култура, все по-малко млади хора искат да консумират алкохол.

За много германци от поколението Z, което включва всички родени между 1997 и 2012 г., бирата вече не е ежедневен ритуал, а рядко удоволствие. А когато все пак си поръчат пшенична бира или пилснер, все по-често избират безалкохолен вариант.

Някои пивоварни предприеха стъпки, за да се приспособят – в Германия вече се предлагат над 800 вида безалкохолна бира, но това не е компенсирало по-широкия спад. Средният германец вече консумира 88 литра бира на година спрямо 126 литра през 2000 г. А през първата половина на 2025 г. националната статистическа служба на страната регистрира свиване с 6,3% на производството на бира, което е ново най-ниско ниво.

Все повече млади германци казват "не" на алкохола. Графика: Bloomberg LP

„Честно казано това е тревожно“, коментира Холгер Айхеле, който ръководи германската асоциация на пивоварите. „Условията не са добри. Дори тези, които са управлявали бизнеса си в продължение на много векове, сега може да бъдат принудени да се откажат от него“, допълва той.

Въздържането от алкохол на поколението Z не се наблюдава само в Германия, която е най-големият производител на бира на Стария континент. Младите хора пият по-малко и в останалата част на Европа и в САЩ. Причините за това са различни – младите хора разполагат с по-малко доходи в сравнение с предишните поколения, движенията за здравословен начин на живот набират популярност и има по-голяма осведоменост за рисковете за здравето, свързани с консумацията на алкохол.

„Никога не бих поръчала“, казва Карла Шюслер, студентка в Югозападна Германия, относно бирата. В нейното поколение „за всички е ясно, че алкохолът не е добър за тялото“.

Високото съдържание на калории в бирата също не се приема добре от загрижените за фигурата си представители на поколението Z. Инфлуенсъри в областта на фитнеса редовно публикуват постове за вредните последици от алкохола, като предупреждават, че той пречи на изгарянето на мазнини и изграждането на мускули. „Просто е трудно да подобриш физическата си форма, докато пиеш“, казва 22-годишният Люк Хейлър, който работи в химическа лаборатория и тренира редовно.

Тъй като тези възгледи стават все по-разпространени, около 1500-те пивоварни в Германия са принудени да се приспособят. И не всички са успели да го направят – между 2023 и 2024 г. 52 пивоварни в цялата страна са затворили врати, най-голямото понижение от поне три десетилетия насам.

Тези, които могат, преосмислят продуктовата си гама, като включват повече бири, смесени с безалкохолно, известни като радлери, и газирани сокове. Билбордове на гарите и реклами по телевизията вече промотират безалкохолно забавление, нещо, което преди време беше немислимо в страната, известна с Октоберфест, и която все още спазва 500-годишен закон, изискващ бирата да съдържа не повече от четири основни съставки.

След всички тези промени може би най-голямата е бумът на безалкохолната бира. Докато девет от десет бири, продавани в Германия, все още съдържат алкохол, производството на безалкохолна бира, определяна като всяка бира с по-малко от 0,50% алкохол по обем, почти се е удвоило през последното десетилетие.

Производството на безалкохолна бира в Германия нараства. Графика: Bloomberg LP

„Не смятаме, че нашата флагманска бира, която съдържа алкохол, ще постигне значителен растеж в Германия през идните десетилетия“, признава Петер Лем, говорител на Krombacher, един от най-големите производители на бира в страната. „Ясно е, че растеж постигат нискоалкохолната и безалкохолната бира“, допълва той.

За пивоварите разработването на безалкохолни варианти на бирата им не е проблем. Предизвикателството е да докарат вкуса на истинската бира.

Тези, които могат да си го позволят, често избират процес, при който бирата се вари нормално, а алкохолът се отстранява в допълнителна стъпка след приключване на ферментацията. В завода на Krombacher в западния германски град Кройцтал, където бирата тече през тръби в различни части на сградата, това е интегрирано в процес, който отнема седмици.

Но това ниво на прецизно производство не е достъпно за всички. „Малките пивоварни обикновено не могат да си позволят да отстранят алкохола след това“, коментира Томас Бекер, преподавател от района на Мюнхен, специализиран в пивоварството. Само оборудването, добавя той, изисква „инвестиция в размер на около 1 млн. евро“.

Вместо това по-малките пивоварни често прибягват до по-лесен метод, който включва спиране на процеса на ферментация преди приключването му. Макар че това не изисква допълнителни инвестиции, в повечето случаи потребителите забелязват разликата, тъй като обикновено резултатът е по-сладък от нормалното.

Влизането на пазара на безалкохолна бира като по-малка пивоварна предизвиква и други затруднения. Трудно е да пробиеш във вече наситена област, особено когато по-големите играчи са в по-добра позиция да пускат бързо нови напитки и да изкупуват търговските марки на утвърдени брандове.

За местни пивовари като Lang-Bräu, които вече са подложени на силен финансов натиск след години на намаляващи продажби, тези пречки могат да бъдат фатални.

Пивоварната никога не се е опитвала да произвежда собствена безалкохолна бира, казва Хопф. Но предвид колко много варианти вече има на пазара, той не смята, че това е щяло да предизвика значителна промяна.