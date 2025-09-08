Все повече хора спират алкохола, а това променя начина, по който пътуват

Американецът Питър Шанкман твърди, че очаква с нетърпение безплатните напитки, когато лети в бизнес класа по работа. Предприемачът пие едно питие, после още няколко, спи и каца. Доскоро всичко е било наред, казва той. Докато нещо не се променя, пише CNBC.

„В крайна сметка осъзнах, че не съм добре“, казва той. „Бях уморен, раздразнителен... това не беше начинът да се живее.“

Затова спира да пие - първоначално само в самолетите, а после и напълно.

„Харесвам се повече, когато не пия“, споделя Шанкман. „Ставам по-рано. Тренирам. Не ям боклуци.“

Шанкман, който е самотен баща, разказва, че сега пристига във фитнеса преди 5:00 сутринта и се връща у дома, за да изпрати дъщеря си на училище в 6:30 ч. По време на командировки той тренира и спи по-добре от преди.

„Промяната в мен е огромна“, казва той. „Отслабвам, просто съм по-щастлив като цяло.“

Повече енергия и повече пари

Шанкман е част от голям контингент от хора, които пият по-малко или напълно се отказват от алкохола.

Само 54% ​​от американците сега твърдят, че консумират алкохол, сочи проучване на Gallup, публикувано през август. Това е най-ниският дял, регистриран откакто компанията започва да проследява навиците за консумация през 1939 г. Същевременно повечето от възрастните (53%) казват, че пиенето, дори в умерени количества, е вредно за здравето, в сравнение с 28% през 2018 г., допълва проучването.

За Джонатан Аяла, стратег по маркетинг на недвижими имоти, отказването от алкохола означава повече енергия и по-добър сън, но също и „повече пари в бюджета ми за важни преживявания“.

„В миналото не бих си представил да пътувам без да пия“, споделя той. Но сега „се събуждам по-рано за походи, пазари или културни обиколки. В крайна сметка виждам повече от мястото, което посещавам, което прави пътуванията ми по-богати и по-целенасочени“.

Аяла също така посочва, че отказването на алкохола е променило и местата, където пътува.

„Повече ме привличат дестинации със силна култура на хранене, уелнес предложения или приключения на открито, отколкото места, където нощният живот е основната атракция“, коментира той.

Туристическата блогърка Джо Раби разказва, че почивките със съпруга ѝ някога са се въртели около храната и напитките, включително дегустации на вино и турове, на които опитват различни видове бърбън.

Сега те избират пътувания на открито, които включват рафтинг, туризъм, колоездене и каяк, както и дестинации извън утъпканите пътеки, вместо пътувания до хотели с ол инклузив или плажни курорти.

(Продължава на следващата страница)