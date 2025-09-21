Как Октоберфест подкрепя икономиката на Мюнхен?

Когато кметът на Мюнхен Дитер Райтер отваря първата дървена бъчва, посетителите на традиционното откриване на Октоберфест знаят, че вече могат да поръчват халби с пенливата кехлибарена течност на всички шатри. Тази година Октоберфест започна на 20 септември, като се очаква повече от 6 млн. души да посетят площад "Терезиенвизе" в Мюнхен, за да опитат от местната бира, пише Frankfurter Allgemeine.

Рекордът, поставен през 2023 г., от 7,2 млн. посетители, вероятно трудно ще бъде засенчен, тъй като през въпросната година празникът продължи с два дни повече.

Традиционно бирата на Октоберфест се произвежда само от шестте пивоварни в Мюнхен. Тази практика е защитена и от съдебно решение. Преди три десетилетия Регионалният съд в Мюнхен постановява, „че Октоберфест е фестивалът на мюнхенската бира“.

И друга традиция се запазва: бирата става по-скъпа с всяка изминала година. Тази година един литър бира струва между 14,50 и 15,80 евро.

Дори след 190 години, Октоберфест остава мащабно търговско събитие. Миналата година са били консумирани точно 368 308 печени пилета. Изисканият посетител яде патица в ресторант „Кефер“ или риба на скара във „Фишер-Фрони“. Половин пиле струва 17,20 евро тази година в шатрата ‚Льовенброй“. В „Пауланер“ посетителите трябва да платят 24,50 евро за същото. Най-скъпото ястие е в шатрата „Бройрозел“: там се предлага 1,3-килограмов стек за 179 евро.

Посещаемост на Октоберфест през годините. Източник: Frankfurter Allgemeine

Миналогодишните 6,8 милиона посетители са консумирали почти 7 милиона литра бира. За домакините на Октоберфест въпросните 16 дни са машина за печелене на пари. Досега обаче веднъж цифрите са били оповестявани публично – преди дванадесет години.

Очаква се най-големият фолклорен фестивал в света да прекъсне тенденцията на свиване на приходите в германската хотелиерска и ресторантьорска индустрия. Наскоро президентът на лобистката организация Dehoga Гуидо Цьолик сподели опасенията си, очаквайки „шестата поредна година на загуба“ за своята индустрия след мрачната първа половина на годината. Подобни оплаквания обаче не се чуват от домакините на Октоберфест.

Междувременно престъпленията на събитието са нещо обичайно. Например, халба от Октоберфест се смята за сувенир от много посетители. Хиляди халби изчезват всяка година. Повечето посетители не се интересуват, че това е кражба. Миналата година са откраднати около 98 000 халби. Като цяло обаче полицията е регистрирала спад с една четвърт в престъпността за миналата година.

Инфлация при цената на бирата, предлагана на Октоберфест. Източник: Frankfurter Allgemeine

Клеменс Баумгертнер, тогавашният икономически съветник и ръководител на Октоберфест, направи положително заключение за последния фестивал, предвид по-малкото престъпления.

Октоберфест успява да генерира 1,25 млрд. евро приходи за Мюнхен, което представлява около 2% от брутния вътрешен продукт (БВП) на града. Празникът носи 505 млн. евро само от настаняване на посетителите, докато други 442 млн. евро се генерират на територията на събитието.

Фестивалът предлага 17 големи и 21 малки палатки, в които се сервират традиционни за Мюнхен напитки и ястия. Средно тези палатки носят 300 млн. евро, като основната част идва от продажбата на бира. Организаторите обикновено взимат 7,8% от оборота на палатките, дори след отчитане на разходите за сигурност, надвишаващи 400 000 евро.

Всяка година германският фестивал на бирата създава от около 12 000 до 13 000 работни места за сервитьори, фотографи и охранители, което води до годишен ръст на заплатите от 6,6%. За физическите лица това е шанс да спечелят около 5000 евро само за 16-18 дни, често от комисионни и бакшиши.

Около 7 млн. литра бира се сервират на Октоберфест годишно, което генерира 75,7 млн. евро брутни приходи за Мюнхен, при средна цена на бирата от 10,80 евро на литър (с ДДС).

„Макар да е трудно да се определи точният размер на данъчните приходи от продажбите на бира на Октоберфест, фестивалът несъмнено допринася значително за баварската икономика чрез косвени данъци, създаване на работни места и приходи от туризъм“, изтъква икономистът д-р Томас Бауер.

Сергиите, баровете и атракционите генерират кумулативно 140 млн. евро приходи. Силната конкуренция при сергиите - над 1100 заявки от търговци за разполагане на щанд на събитието - подчертава икономическите възможности и ожесточената конкуренция.