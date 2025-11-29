Парадоксът на Черния петък - повече купувачи, по-малко долари

Черният петък, шопинг манията след Деня на благодарността в САЩ, която привлича множество ловци на изгодни покупки в магазините, тази година е изправена пред парадокс – очакват се рекордни тълпи, но желанието на потребителите да харчат е спаднало рязко, предава Ройтерс.

Денят, който традиционно е белязан от опашки пред магазините още преди зазоряване и doorbuster оферти ( за силно намалени стоки, предлагани за кратко време, за да привлекат клиенти – бел. ред.) за електроника и уреди, се превърна в културно явление в края на 80-те години на миналия век, когато купувачите се втурнаха към магазините със списъци за Коледа още преди да са изяли пуйката за Деня на благодарността.

Тазгодишното събитие се очаква да привлече повече посетители от всякога, сочат прогнозите на Националната федерация на търговците на дребно (NRF). Все пак основните икономически показатели сочат, че множеството от пазаруващи няма да е толкова склонно да превърне разглеждането в покупки.

Разминаването представлява предизвикателство за търговците на дребно, които разчитат на празничния сезон да донесе една трета от годишната им печалба. Почти две трети от потребителите, анкетирани от NRF, планират да изчакат офертите за уикенда на Деня на благодарността, което е увеличение спрямо 59% през 2024 г., докато средните разходи се очаква да спаднат до 890 долара на човек спрямо 902 долара миналата година.

Прогнозираното забавяне подчертава последиците от нарастващия натиск на инфлацията и слабия астеж на заетостта.

„Наблюдаваме, че потребителите определено са по-предпазливи“, коментира Масимо Басей, главен търговски директор на датския гигант в производството на бижута Pandora, като прогнозира ожесточена конкуренция.

Продажбите на дребно в САЩ са нараснали по-малко от очакваното през септември, отчасти поради повишените цени. Митата на президента Доналд Тръмп са допринесли за тази тенденция, като са добавили около 4,9 процентни пункта към цените на дребно, според нестопанската организация Tax Foundation.

В Европа този важен ден за пазаруването беше белязан от стачки в складовете на Amazon в Германия, а отделни протести бяха планирани пред магазините на Zara в Испания.

Купувачите стават придирчиви, обръщат се към AI

Тъй като безработицата е близо до четиригодишен връх, купувачите в САЩ стават и по-придирчиви. Доверието на потребителите достигна седеммесечно дъно през ноември, показват данни на групата за икономически анализи Conference Board, като по-малко домакинства планират да купуват моторни превозни средства, къщи и други скъпи стоки през следващите шест месеца или да правят планове за почивка.

Търговците на дребно се насочват към предпазливите купувачи с по-малки, достъпни луксозни стоки – портфейли вместо куфари, персанализирани чанти и евтини аксесоаи като украшенията Jibbitz на Crocs, казва Ники Бейрд, вицепрезидент по стратегията в софтуерната компания Aptos, чиито клиенти са компании за дрехи и аксесоари.

Разходите са съсредоточени сред заможните домакинства. Най-богатите 10% от американците, които печелят най-малко 250 хил. долара годишно, са съставлявали около 48% от всички потребителски разходи през второто тримесечие на 2025 г., което е стабилно увеличение от около 35% от разходите в средата на 90-те години на миналия век, сочат данни на Moody's Analytics.

„Все повече разходи се определят от по-тесен кръг потребиттели“, коментира Майкъл Пиърс, заместник-главен икономист за САЩ в Oxford Economics.

Но дори някои купувачи с високи доходи проявяват сдържаност. Сричаран Сридар, който живее в Темпе, щата Аризона, и печели над 100 хил. долара годишно, казва, че въпреки промоционалните цени големите стоки остават извън бюджета му.

Дрехи, обувки и аксесоари са начело в списъците за онлайн пазаруване на потребителите за Черния петък, следвани от детски играчки и книги, а след това игри и филми, според компанията CivicScience, която анализира данни от множество проучвания на потребителите.

Тъй като купувачите търсят изгодни оферти, много от тях се обръщат към изкуствения интелект. Половината от потребителите и 71% от купувачите от поколението Z планират да използват изкуствен интелект на този Черен петък, сочи допитване на Bank of America сред 2010 американски купувачи. Повечето ще разчитат на него, за да сравняват цени и оферти, докато други ще го използват, за да генерират идеи за подаръци, да следят бюджетите си и дори да изготвят персонализирани съобщения или картички, сочи проучването.

Във всеки случай онлайн пазаруването разми значението на Черния петък, като промоциите, насочени към събитието, валят в продължение на седмици.

„Черният петък е остаряла концепция и сега е само един момент“, казва Анди Цай, преподавател в Leavey School of Business към университета в Санта Клара.