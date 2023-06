Графика на деня: Колко печели УЕФА от излъчването на Шампионска лига

През последните две десетилетия медийните и търговските права за Шампионската лига са се увеличили повече от пет пъти по стойност

Когато финалът на Шампионската лига между Манчестър Сити и Интер започне в Истанбул в събота, футболните фенове по цял свят ще го следят внимателно. В крайна сметка това е най-голямото клубно първенство в света, където феновете могат да гледат звездни отбори да се конкурират за европейска слава и паметно място в историята на играта, пише Statista.

За УЕФА – ръководния футболен орган на Европа, глобалната привлекателност на първенството се отплаща щедро. През последните две десетилетия медийните и търговските права за Шампионската лига са се увеличили повече от пет пъти по стойност. През сезон 2021/22 УЕФА е генерирала 3,1 млрд. евро от правата на Шампионска лига спрямо 569 млн. евро през сезон 2003/04.

Поглед към по-малките клубни състезания на УЕФА, например Лига Европа и Лигата на конференциите, подчертава колко много по-напред е Шампионската лига по отношение на своя статут и търговска привлекателност. През миналия сезон приходите на УЕФА от медийни и рекламни права на Лига Европа и Лига на конференциите възлизат на 468 млн. евро, което е само 15% от приходите от Шампионската лига.

You will find more infographics at Statista

Други графики можете да разгледате тук