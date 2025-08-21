Американските инвестиции превземат европейските футболни терени

Европейският футбол е по-голям бизнес от всякога, като клубовете в петте най-големи лиги на Стария континент са постигнали приходи от 20,4 млрд. евро през сезон 2023-2024 г., а американските инвеститори са хвърлили око на парче от пая, пише CNBC.

Американски инвеститори вече притежават, изцяло или частично, по-голямата част от футболните отбори в английската Висша лига. Това вече включва четири от традиционните шест големи клуба, като Челси, Ливърпул, Манчестър Юнайтед и Арсенал привличат американски инвестиции.

Бързият растеж на доходите е основната притегателна сила.

През сезон 1996-1997 г., когато беше създадена Висшата лига в Англия, приходите на петте най-големи европейски лиги възлизаха на 2,5 млрд. евро, сочи анализ на Deloitte.

През 2023-2024 г. тази цифра се е увеличила със 750%.

Този растеж доведе до рязко увеличение на оценките на най-големите футболни отбори в Европа. Семейство Глейзър, което е собственик и на отбора Тампа Бей Бъканиърс от Националната футболна лига на САЩ, купи Манчестър Юнайтед за 790 млн. паунда (1,07 млрд. долара) през 2005 г. През 2024 г. продажбата на миноритарен дял на милиардера Джим Ратклиф оцени клуба на около 5 млрд. паунда, което е най-високата оценка в световния футбол.

Кийрън Магуайър, доцент по футболни финанси в Ливърпулския университет, коментира пред CNBC, че нарастващите нива на американска собственост в европейския футбол се дължат на по-голямото натрупване на богатство в САЩ.

„Всъщност, съвсем лесно е..., какво друго можете да правите с парите си? Можете да имате само определен брой хеликоптери, само определен брой суперяхти“, казва той.

Според Магуайър малкият брой водещи професионални спортни отбори, които могат да бъдат закупени, също е допринесъл за нарастващото търсене, като инвеститорите, които не могат да си позволят цените от няколко милиарда долара за отбори от НФЛ или НБА в САЩ, се обръщат към европейския футбол като алтернатива.

Частен капитал

Над 36 клуба в петте най-големи лиги в Европа вече имат участие с частен капитал, рисков капитал или частен дълг чрез мажоритарни или миноритарни дялове, включително повечето клубове във Висшата лига, сочи изследване на PitchBook.

Данните показват рязко увеличение на сделките за сливане и придобиване в европейските футболни клубове – от едва 66,7 млн. евро през 2018 г. на почти 2,2 млрд. евро през 2024 г.

Много инвеститори с частен капитал във футбола са се обърнали към модела на собственост на няколко клуба, за да увеличат инвестициите си. Старшият анализатор на PitchBook за частния капитал в Европа, Близкия изток и Африка Никълъс Моура коментира, че много американски инвеститори искат „да навлязат в различни футболни клубове“ и че този модел може да има финансови и маркетингови предимства.

Но нарастващата популярност на собствеността върху няколко клуба може да предизвика гнева на регулаторните органи, като Моура отбелязва, че европейската футболна организация УЕФА „започва да взема строги мерки срещу клубовете“.

Това лято английският Кристъл Палас беше изключен от участие в турнира Лига Европа на УЕФА поради нарушаване на правилата срещу притежаването на дялове от няколко клуба от един собственик. Американският бизнесмен Джон Текстър притежава дял в английския клуб, както и във френския Лион, който също се класира за турнира.

Моура казва, че решението, което Кристъл Палас определи като „несправедливост“, може да се превърне в по-голям проблем, тъй като все повече клубове, частично притежавани от едно и също лице, преминават в най-високите дивизии в Европа.

Какво следва?

Растежът на приходите от футбол се забави през последните години, като Deloitte прогнозира, че те ще достигнат плато през сезон 2025-2026 г. на фона на забавянето на растежа на сумите за правата за медийно отразяване на спортни събития.

Това оставя приходите от търговия, с ръст от 6% през сезон 2023-2024 г. според Deloitte, в ролята на основен двигател, тъй като клубовете сключват нови спонсорски договори и се опитват да използват стадионите за събития, които не са свързани с футбола.

В търсене на растеж на приходите от търговия и мачове все повече клубове може да започнат на организират редовни мачове в чужбина. Испанската Ла Лига ще проведе първия си мач от редовния сезон в чужбина, като настоящият шампион Барселона се готви да играе с Виляреал в Маями. Италианската Серия А също обмисля международен мач, като управляващият орган на страната одобри планове за мач в Австралия. Досега мачовете в националните лиги не бяха разрешени извън родината, като световната централа ФИФА обмисля официална промяна в правилата си за мачовете в чужбина.

Магуайър казва, че клубовете от Висшата лига в крайна сметка ще се опитат да организират мачове в чужбина, за да се конкурират с европейските лиги, и че генерираните пари ще означават, че „мачовете ще бъдат продадени на почитателите... ефективно като свършен факт“.

Висшата лига не е обсъждала публично идеята да изнесе мачове от редовния сезон извън Англия, като главният изпълнителен директор Ричард Мастърс заяви пред CNBC, че лигата е много различна от американските по отношение на международните мачове.