Напускането на Фенербахче от Моуриньо донесе на инвеститорите 26 млн. долара

Обикновено уволнението на известен треньор е лош знак. Но не и за инвеститорите във Фенербахче, чиито акции поскъпнаха, след като турският футболен клуб уволни Жозе Моуриньо в петък, пише Bloomberg.

Напускането на Моуриньо стана факт, след като Фенербахче беше елиминиран от доходоносната Шампионска лига на УЕФА в сряда след загуба от Бенфика във втория си мач в квалификациите.

Фенербахче е един от малкото футболни клубове, чиито акции са листнати на борсата, което позволява да се види колко действително струва – или колко пари носи, на инвеститорите напускането на един треньор. Книжата са поскъпнали със 7% след съобщението за напускането на Моуриньо. Това добави над 26 млн. долара към пазарната капитализация на клуба, която премина прага от 400 млн. долара.

Книжата на Фенербахче отбелязаха най-силния си ръст от почти два месеца насам. Графика: Bloomberg LP

62-годишният португалски старши треньор Моуриньо, известен като „Специалния“ благодарение на успехите си с Порто, Челси и Реал Мадрид, се присъедини към Фенербахче в началото на футболния сезон 2024-2025 г. Назначаването му беше част от тенденцията турските футболни клубове да увеличават разходите си, за да привличат известни играчи и треньори.

Той обаче не успя да спечели титлата в турската Суперлига миналия сезон, като Фенербахче завърши на второ място след шампиона Галатасарай.

В началото на този сезон, по време на квалификационните кръгове за Шампионската лига, Моуриньо също така публично изрази недоволството си от ръководството на клуба, като го разкритикува за това, че не е направило достатъчно трансфери, за да засили конкурентоспособността на отбора.