Американските потребители не пестят разходи за бижута въпреки митата

Американските потребители продължават да харчат щедро за бижута, въпреки че икономическите затруднения оказват отрицателно влияние върху доверието на потребителите в Европа и Китай, пише CNBC.

Датската марка бижута Pandora съобщи, че американският пазар, който съставлява една трета от общите ѝ приходи, остава изключение на фона на по-слабите продажби в света.

„САЩ продължават да не се вписват в тенденцията“, коментира главният изпълнителен директор на Pandora Александър Лацик пред CNBC. „Силният американски потребител продължава да проявява интерес към Pandora, а както казах, в Европа положението е малко по-различно“, допълни той и отбеляза, че клиентската база в Европа е „под натиск от известно време“.

Китай, който съставлява едва 1% от общите приходи на Pandora, „продължава да бъде предизвикателство“, коментира Лацик, като посочи по-широките затруднения пред потреблението в страната.

Неговата компания, известна с магазините си за популярни гривни с висулки и сребърни бижута, в петък отчете ръст на приходите от продажби в САЩ с 8% на годишна база през второто тримесечие.

От друга страна, продажбите в Китай са намалели с 15% за същия период, а тези на няколко големи европейски пазара също са отбелязали спад.

Подобни тенденции се наблюдават и при компанията за ултралуксозни бижута Richemont, собственик на марката Cartier, която миналия месец отчете ръст на приходите от продажби в Америка за тримесечието до 30 юни въпреки по-слабите сравними продажби в Азиатско-Тихоокеанския регион.

По-широките продажби на бижута в САЩ бяха силни през първата половина на годината, като отбелязаха ръст от 5% спрямо непроменено ниво през първото полугодие на 2024 г., сочат данни на компанията за анализи Tenoris.

През юли, обичайно по-слаб месец за продажбите на бижута на дребно, те са се увеличили с 3,5%, допълва компанията.

„Марката Pandora в момента работи добре в САЩ, което е допринесло за нейния успех“, коментира Уилям Уудс, старши анализатор и ръководител на отдела за търговия на дребно в Европа и доставките на храна в компанията Bernstein. Той добави, че слабото представяне на Pandora във Франция и Германия е „в съответствие с нестабилната среда, която наблюдаваме през последните няколко години“.

Уудс посочи общата сила на американския пазар в момента, но отбеляза разнородната картина сред търговците на дребно, някои от които са намалили прогнозите си за цялата година поради опасенията, породени от митата.

Задават се рискове от митата

Митата остават ключово предизвикателство за бижутерийните марки, включително Pandora, която зависи силно от производството в Тайланд.

В петък компанията актуализира прогнозата си за митата, като предвижда загуба от 200 млн. датски крони (31 млн. долара) през 2025 г., последвана от очаквана загуба от 450 млн. датски крони догодина. Тя предвижда марж на оперативната печалба от около 24% тази година.

Прогнозата отчита митническите ставки в момента, като в бележка от петък Morgan Stanley посочи потенциалното повишаване на сегашната ставка от 19% в Тайланд като основен риск за компанията. Междувременно анализаторът на UBS за пазара на луксозни стоки Крис Хуан посочи външните такси и „прекомерната зависимост от САЩ“ като потенциални предизвикателства.

Главният изпълнителен директор Лацик заяви, че в момента компанията поема две трети от допълнителните разходи, включително чрез оптимизирането им и корекции в цените, а останалата част ще бъде отразена в прогнозираната оперативна печалба за тази година.

Въпреки това той призна, че митата са ново препятствие, което може да подкопае сегашната сила на американските потребители и търсенето на бижута, наред с по-високите разходи за суровини. Среброто, което е ключово за производството на Pandora, достигна 14-годишен връх миналия месец, а цените на традиционен актив убежище като златото продължиха да се покачват през тази година.

„[Американският потребител] може да се промени в бъдеще, кой знае, с влиянието на митата, не само в бижутерията, но и като цяло“, отбелязва Лацик.

„Имаме отслабващ долар и повишение на цените на среброто, а черешката на тортата са митата в САЩ“, допълва той.