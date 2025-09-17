Вносът на китайски дрехи в ЕС расте и тревожи местните производители

Вносът на облекло в Европа е нараснал с 14% между януари и юни 2025 г. в сравнение със същия период през 2024 г., съобщи Euronews, като се позова на източник от текстилната индустрия. Ето защо текстилният сектор на Европейският съюз (ЕС) призова за по-голяма защита от китайския износ, който търси нови пазари на Стария континент поради агресивната търговска политика на американския президент Доналд Тръмп.

22 европейски текстилни федерации, включително базираната в Брюксел асоциация Euratex, издадоха декларация, в която осъждат нелоялната конкуренция от страна на бързата мода, която представлява 20% от онлайн продажбите на облекло в интернет.

„Бързата мода засилва екологичните, икономическите и социалните дисбаланси“, посочват представителите на федерациите в изявление, добавяйки, че тя „оказва непоносим натиск върху европейските компании, особено върху малките и средни предприятия, които се стремят да отговорят на високи екологични, етични и социални стандарти“.

Такси за малките пратки

В изявлението се говори за 4,5 млрд. пратки, внесени в блока през 2024 г. От общия брой пратки, поръчани онлайн и на стойност до 150 евро, 91% са дошли от Китай, според данни на Европейската комисия (ЕК), публикувани през февруари тази година.

Тези цифри може да са се увеличили, след като администрацията на Тръмп повиши митата за китайския внос в САЩ. През август Вашингтон премахна и освобождаването от мита за пратки на стойност под 800 долара.

Всички 22 европейски текстилни федерации, които са подписали декларацията, поискаха от Брюксел да въведе такси за малките пратки и да премахне освобождаването от мита за пратки на стойност до 150 евро. Призивът е свързан с предложението на ЕК да се въведе такса за обработка в размер на 2 евро за пратки до Европейския съюз. Идеята за премахване на освобождаването от мита за вноса на стоки на стойност под 150 евро също в момента се обсъжда от институциите на блока.

Текстилната промишленост призова ЕК да ускори текущите разследвания и да наложи „най-строгите възможни санкции“ съгласно Закона за цифровите услуги (DSA), чиято цел е да се противодейства на незаконното съдържание и продуктите онлайн в ЕС.

В изявлението браншът призовава също така институциите на ЕС да изискват от платформите за електронна търговия да назначат законно упълномощени представители, които да могат да бъдат подвеждани под юридическа отговорност.