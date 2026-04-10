Стефано Габана вече не е президент на Dolce & Gabbana, обмисля варианти за дела си

Стефано Габана е подал оставка като президент на Dolce & Gabbana и обмисля варианти за дела си в италианската модна компания преди преговорите с банковите ѝ кредитори, предава Bloomberg.

63-годишният Габана, който основа модната къща заедно с тогавашния си партньор Доменико Долче, се е оттеглил през декември, става ясно от италиански корпоративен документ. Алфонсо Долче, брат на Доменико и сегашен главен изпълнителен директор, е поел поста на президент през януари. За оставката не беше съобщено досега.

Модният магнат обмисля алтернативни варианти за дела си от около 40% в компанията, която започна нов кръг преговори за дълга с кредиторите си, съобщават запознати с въпроса източници, пожелали да останат анонимни, тъй като нямат право да говорят по темата.

Частната компания е засегната от продължителния спад в сектора на луксозните стоки, утежнен от несигурността, породена от войната в Иран. Затрудненията се отразиха отрицателно на печалбите и затрудниха спазването на условията по управлението на дълга.

Кредиторите на Dolce & Gabbana искат инжектиране на до 150 млн. евро свеж капитал като част от по-широко рефинансиране в размер на 450 млн. евро на дълга, съобщават някои от източниците. Компанията обмисля да се раздели с имотни активи и да се въздържи от възобновяване на лицензи, за да набере средства, допълват те. Bloomberg News съобщи миналия месец, че компанията е консултирана от Rothschild & Co.

Като част от промените в управлението компанията също така ще назначи бившия главен изпълнителен директор на Gucci Стефано Кантино на висш ръководен пост, разкриват отделни запознати източници.

Dolce & Gabbana е основана през 1985 г. и бързо се превърна в една от най-разпознаваемите модни марки в света с вдъхновената си от Средиземноморието естетика. Въпреки че двамата се разделиха преди повече от 20 години, те останаха бизнес партньори, като 67-годишният Доменико Долче притежава дял от 40% чрез холдингова компания. Останалата част от компанията се държи отделно от Доменико, Алфонсо и сестра им Доротея.

Изправени пред спада в търсенето на луксозни стоки в света, италианските модни къщи все повече се отварят към сливания и свеж капитал от инвеститори. След като Valentino наруши условия по дълга, собствениците Kering и Mayhoola приеха миналата година да осигурят 100 млн. евро като част от сделка с банките. Prada придоби Gianni Versace, а Джорджо Армани поиска в завещанието си наследниците му да продадат първоначален дял от 15% в компанията в рамките на 18 месеца.

Dolce & Gabbana се стремеше да запази независимостта си, като се разшири в секторите на козметиката, недвижимите имоти и хотелите. Като част от постигнатата сделка с банките миналата година компанията рефинансира дълга си до февруари 2030 г. и набра 150 млн. евро нови заеми, за да финансира разрастването си.