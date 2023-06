Изкуственият интелект може да обучава поведението на клиентите при дигиталното банкиране

Как се използват биометричните данни и какви са предизвикателствата пред киберсигурността коментираха IT експерти на форума Tech of Tomorrow

Изкуственият интелект може да се впрегне, за да се обучава поведението на клиентите при дигиталното банкиране. Това мнение изрази Иво Боянов, ръководител на Дирекция „Нормативно съответствие и защита на лични данни“ към MFG, на форума на Investor.bg Tech of Tomorrow, на който за шеста година се обсъждат актуални теми, свързани със следващото поколение иновации за бизнеса и градското развитие, които са подпомогнати от AI.

Бойчо Попов, главен редактор на Investor.bg и водещ в Bloomberg TV Bulgaria, модератор на панела Creating the Next Finance Big Thing - fin-tech, blockchain, web 3.0, cyber-security, провокира участниците, като ги попита дали им е звъняла „Наталия“ от чатбот, която се обажда и събира активни телефонни номера на потребители от град София с маркетингова цел. Това предизвика коментарите на IT експертите как се използват личните данни и каква да е информационната сигурност.

Добрин Добрев, главен директор „Информационна сигурност“ в TBI bank, обясни, че не е ясно как се свързва телефонен номер с локация и как тази информация влиза в базата данни, но обърна внимание, че се засилва използването на изкуствен интелект при атака към клиентите, което задължава финансовите институции да засилят сигурността.

Киберсигурност

„Използването на изкуствен интелект при разбиване на пароли е много кратко“, посочи той и напомни, че фишингът и примамването да се използва паролата са начин за пробив в сигурността и затова най-добрата защита, по думите му, е верификация при идентификация, която остава най-сигурния начин да предпазване от измами.

Георги Пенев, директор на Българска Финтех Асоциация (БФА), потвърди, че технологиите осигуряват безплатни плащания, които се предлагат от финтех, и хората се възползват от конкуренцията. Според него едва когато технологията е евтина и има конкуренция, хората ще оценят компаниите. Той коментира, че „все повече са тези компании отвън, които искат да работят на българския пазар“.

Брой кликове

Вихрен Славчев, съосновател и изпълнителен директор на "Мнемоника", сподели наблюдение, че „новите поколения чакат по-малко от 16 секунди“ при търсенето на информация за откриването на сметка, но напомни, че при искане на по-голям кредит все пак се налага да се подпишат документи в офис. Той потвърди, че съветът към банки и финтех компании е да не правят компромиси със сигурността.

Добрин Добрев съобщи, че намалява времето за откриване на сметки, но напомни, че в България, като част от ЕС, банките са много регулирани, и одобрение за заеми се получава след сериозно проучване на доходите. Той разкри, че в банките непрекъснато вървят одити, за да се следи спазването на регулациите. По думите му предизвикателство през следващите две години ще е опазването на информацията и спазването на изискванията на европейската директива DORA, която повишава изискванията за киберсигурност. Нейната цел е да запази оперативната устойчивост на цифровите технологии в ЕС и да гарантира, че финансовият сектор може да се запази при сериозни оперативни смущения.

Вихрен Славчев, съосновател и изпълнителен директор на "Мнемоника", коментира че заплаха за сигурността е социалното инженерство и то е най-сериозното предизвикателство за пробив след като са подадени данни. Той предупреди, че страхът остава най-силното чувство, затова остава рискът, че представяме данните навсякъде, където ги поискат.

Добрин Добрев допълни, че социалното инженерство е възможност за пробив. Той смята, че когато „говорим за сигурността, изчезва модела как да я осигурим“, и даде за пример как след публикуване на снимки хакерите са в състояние да отварят портфейла.

Основни партньори на Tech of Tomorrow са: MFG, ТОКИ, Лични финанси на Пощенска банка, TBI bank, А1 и ЕЛАНА Фонд Мениджмънт.

Събитието се организира и с подкрепата на Мнемоника, Златен лев Капитал, Concord Asset Management, Select asset Management, Devin Изворна, Винарна Ловико Сухиндол, Mascaret, J Point + и Тускани чоколато.