Тръмп готви мита до 300% върху полупроводниците през идните седмици

Американският президент Доналд Тръмп ще определи налози върху полупроводниците през идните две седмици, пореден сигнал за готовността му да разшири митническия си режим.

„Ще определя митата следващата седмица и последващата седмица върху стоманата и – бих казал – чиповете, чиповете и полупроводниците“, заяви той на борда на „Еър Форс 1“ на път за Аляска, където ще се срещне с руския президент Владимир Путин, съобщава Bloomberg.

Не става ясно дали изказването за стоманата е грешка на езика. Тръмп увеличи налозите върху стоманата и алуминия до 50% през юни.

Президентът многократно заявяваше, че митата върху чиповете и фармацевтичните стоки ще бъдат обявени през идните седмици, но все още няма официално съобщение.

И двата сектора са обект на разследване от Търговското министерство на САЩ от април насам, което е условие за налагането на нови мита въз основа на националната сигурност. Процесът може обаче да се окаже сложен и самите разследвания да отнемат месеци или дори повече, докато бъдат завършени.

Производителите и компаниите за изкуствен интелект очакват повече яснота около плановете за митата върху полупроводниците, тъй като чиповете – които се произвеждат от полупроводникови материали – са част от широк набор съвременни потребителски стоки.

Миналата седмица Тръмп заяви по време на събитие с главния изпълнителен директор на Apple Тим Кук, че планира мита от 100% върху полупроводниците, но ще направи изключения за компании, които преместят производството си в САЩ.

Досега от Белия дом не са дали допълнителни обяснения за това какъв ще е механизмът на изключенията, но самият Тръмп намекна, че Apple – която обеща щедри инвестиции в местно производство – да е част от тези изключения.

В петък президентът обаче сигнализира, че готвените налози може да се окажат по-високи от досега споменаваните.

„Ще има ставка, която ще е 200-300%“, каза той.

Президентът намекна също, че може да говори за бизнес с Путин по време на срещата им.

„Забелязах, че той води много бизнес хора от Русия и това е добре, харесва ми, защото те искат да правят бизнес“, каза още Тръмп, но подчерта, че „те няма да правят бизнес, докато не уредим войната“.

През последните седмици Тръмп заплаши да наложи още по-високи мита върху покупки на руски енергоносители, включително и мито от 50% върху стоки от Индия.