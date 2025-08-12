Сделката на Тръмп за част от приходите на AMD и Nvidia рискува да създаде „опасен свят“

Дори в администрация, която многократно е разширявала законовите граници за прекрояване на международния бизнес пейзаж, нова сделка с два технологични гиганта буди тревога сред търговските експерти, пише Bloomberg.

Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD) се споразумяха да плащат на правителството на САЩ 15% от приходите от продажбите на някои чипове в Китай. Чиповете - ускорителят за изкуствен интелект H20 на Nvidia и чиповете MI308 на AMD - бяха забранени по-рано за износ към страната от администрацията на Тръмп и изискват експортни лицензи за продажба.

„Да наречем това необичайно или безпрецедентно би било потресаващо подценяване“, коментира Стивън Олсън, бивш търговски преговарящ на САЩ, сега работещ в сингапурския институт ISEAS - Yusof Ishak. „Това, което виждаме, е всъщност монетизация на търговската политика на САЩ, при която американските компании трябва да плащат на правителството на САЩ за разрешение за износ. Ако случаят е такъв, сме навлезли в нов и опасен свят.“

Споразумението е поредната юридически съмнителна, груба правителствена намеса в бизнеса, откакто президентът на САЩ Доналд Тръмп се завърна в Овалния кабинет през януари. Наред с хаотичната си кампания за митата и постоянните критики към действащия председател на Федералния резерв, Тръмп използва платформата си Truth Social за всичко - от призиви към главните изпълнителни директори да подадат оставка до коментари по корпоративни рекламни кампании.

Подходът на Тръмп към трансакционната политика доведе до одобрението на продажбата на United States Steel на японската Nippon Steel в сделка за 14,1 млрд. долара, която включваше уговорки като съгласие с правилата за национална сигурност на САЩ и „златна акция“ за американското правителство. Япония, Южна Корея и Европейският съюз обещаха да инвестират милиарди в САЩ, като помогнаха за осигуряването на ставки от 15%, докато компании като Apple също заобиколиха митата, като обещаха да инвестират стотици милиарди долари в страната.

Споразуменията за споделяне на приходите на Nvidia и AMD сега може да накарат Белия дом да се прицели към други индустрии и стоки, според Дебора Елмс, ръководител на търговската политика във фондация Hinrich в Сингапур.

„Небето е границата“, казва тя. „Можете да измислите всякакви специфични за компанията и държавата комбинации, които биха казали: „Никой друг не може да търгува, но ако ни платите директно, тогава получавате възможността да търгувате.“

Въпреки че Nvidia и AMD се съгласиха с условията, има въпроси относно законността на споразумението, посочва Елмс. Сделката изглежда като експортен данък, който е забранен от Конституцията на САЩ.

Администрацията на Тръмп вече е в разгара на съдебен процес, свързан с използването на Закона за международните извънредни икономически правомощия, за да наложи това, което нарече „реципрочни“ мита. В петък Тръмп предупреди за „ГОЛЯМА ДЕПРЕСИЯ“, ако американските съдилища постановят, че митата му са незаконни.

Чиповете са в основата на битката между САЩ и Китай за доминиране в индустрии на бъдещето като изкуствения интелект и автоматизацията. Администрацията на Байдън ограничи продажбата на модерни чипове на Китай, което накара Nvidia да разработи H20, който заобиколи подобни ограничения. От администрацията на Тръмп затегнаха контрола върху износа през април, като забраниха на Nvidia да продава чиповете без разрешение.

Миналия месец обаче Белият дом реши да позволи на Nvidia и AMD да възобновят продажбите на чипове, проектирани специално за китайския пазар, които са няколко нива под най-модерните AI полупроводници. Министърът на търговията Хауърд Лутник заяви, че администрацията иска китайските разработчици да бъдат „пристрастени“ към американските технологии.

Китай става все по-враждебен към идеята китайски фирми да внедряват H20, особено след като САЩ призоваха чиповете да бъдат инсталирани с технология за проследяване, за да се осигури по-добър контрол върху износа. Yuyuantantian, акаунт в социалните мрежи, свързан с държавната Централна китайска телевизия, който редовно сигнализира за идеите за търговията от страна на Пекин, в неделя остро разкритикува предполагаемите уязвимости в сигурността и неефективността на чипа.

Въпреки това китайските компании биха могли да използват H20, защото местните фирми не могат да произвеждат достатъчно чипове с изкуствен интелект, за да задоволят търсенето. Това потенциално предоставя възможност на Nvidia и AMD да продават повече - а сега и на правителството на САЩ да печели допълнителни средства.

По-рано в понеделник стана ясно, че Тръмп е удължил търговското примирие с Китай с още 90 дни, стабилизирайки в известна степен търговските връзки между двете най-големи икономики в света.

Въпреки че САЩ са се намесвали и преди, включително чрез придобиване на дялове в частни компании след финансовата криза от 2008 г., подобна сделка като тази, сключена с Nvidia и AMD, е трудно забележителна. А без подходящ надзор, тя може да доведе до „държава на капитализъм за приятели“, според Скот Кенеди, старши съветник в Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон.

„Това представлява огромна промяна в начина, по който американската икономика трябва да функционира“, смята Кенеди. „Това няма да направи никого щастлив, освен може би китайците, които ще си вземат чиповете и ще гледат как политическата система на САЩ преминава през периоди на колебания и вътрешно напрежение.“