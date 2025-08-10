Какво правят най-големите производители на чипове в света, за да избегнат митата на Тръмп

Предложените от президента на САЩ Доналд Тръмп 100% мита върху вноса на полупроводници привлякоха вниманието на големите производители на чипове.

Остават въпроси относно това как ще бъдат въведени тези мита: ще се прилагат ли за самия базов чип, който се внася, или за крайния продукт, като смартфон или лаптоп? И каква част от производството всъщност трябва да се извърши в САЩ?

Тръмп заяви, че ако компаниите „изграждат в Съединените щати или са се ангажирали да изграждат без съмнение“, тогава „няма да има мито“.

Акциите на редица производители на чипове поскъпнаха в четвъртък поради надеждите на инвеститорите, че обещанията за инвестиции в САЩ и настоящото им присъствие в страната може да им помогнат да избегнат най-лошото от митата върху чиповете.

Въз основа на коментарите на Тръмп, ето разбивка на основните компании за чипове в света и какви са техните операции и инвестиционни ангажименти към САЩ, подготвена от CNBC.

TSMC

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), най-големият производител на чипове в света, обеща общо 165 млрд. долара инвестиции в САЩ.

Това включва текуща инвестиция от 65 млрд. долара в усъвършенствани операции за производство на чипове във Финикс, Аризона, и нови 100 млрд. долара, обявени през март.

Samsung

Samsung управлява съоръжения за производство на чипове в Тексас и също така е обещала милиарди долари инвестиции в САЩ.

В сряда Apple заяви, че Samsung ще произвежда сензори за изображения за производителя на iPhone в съоръжението на корейския технологичен гигант в Остин, Тексас.

GlobalFoundries

Базираният в САЩ производител на чипове GlobalFoundries има производствено присъствие в страната, но не произвежда авангардни чипове като TSMC. Вместо това, тя прави по-малко усъвършенствани продукти, които се използват широко в различни индустрии.

В сряда GlobalFoundries обяви споразумение с Apple за „по-задълбочено сътрудничество, което ще развие технологиите за чипове и ще засили производството в САЩ“.

Компанията заяви, че ще „ускори“ инвестициите във фабриката си в Малта, Ню Йорк.

Предвид базата си в САЩ, инвеститорите виждат GlobalFoundries като победител на фона на митата на Тръмп за полупроводниците.

SK Hynix

SK Hynix произвежда чипове s памет, които Nvidia използва в своите продукти. Миналата година южнокорейската компания обяви съоръжение за пакетиране на чипове на стойност близо 4 млрд. долара в САЩ.

Nvidia

През април Nvidia заяви, че планира да произведе инфраструктура с изкуствен интелект на стойност до 500 млрд. долара в САЩ благодарение на своите производствени партньорства през следващите четири години.

Производството на чиповете Blackwell с изкуствен интелект започна в съоръжението на TSMC във Финикс.

Apple

Въпреки че не е компания само за полупроводници, Apple проектира свои собствени чипове. В сряда Тръмп обяви, че през следващите четири години Apple ще похарчи допълнителни 100 млрд. долара за работа с американски компании и доставчици.

Apple твърди, че базираната в САЩ верига за доставки ще произведе повече от 19 млрд. чипа за нейните продукти тази година, което включва производство от TSMC в Аризона.