Трябва ли Европа да се дистанцира от американските технологии?

Представете си, ако американският президент Доналд Тръмп може да щракне едно копче и да изключи интернета в Европа.

Може да звучи пресилено, дори налудничаво. Но това е сценарий, който сериозно се обсъжда в технологичната индустрия и политическите среди през последните месеци, докато напрежението с Вашингтон ескалира, а опасенията относно зависимостта на Европейския съюз (ЕС) от американските технологии излязоха на преден план, пише BBC.

В основата на тези опасения е фактът, че само три американски гиганта - Google, Microsoft и Amazon - осигуряват 70% от европейската инфраструктура за облачни изчисления - скелетът, от който зависят много онлайн услуги.

И някои се питат дали един непредсказуем американски лидер би използвал ситуацията като оръжие, ако отношенията сериозно се влошат - например като нареди на тези компании да изключат услугите си в Европа.

„Критични данни биха станали недостъпни, уебсайтове биха спрели, а основни държавни услуги, като болничните IT системи, биха били хвърлени в хаос“, казва Робин Бержон, специалист по дигитално управление, който съветва политиците в ЕС.

Той смята, че опасенията относно т. нар. „авариен прекъсвач“ на САЩ трябва да се приемат сериозно. „Трудно е да се каже в какви проблеми бихме се оказали“, допълва Бержон. Microsoft, Google и Amazon твърдят, че предлагат „суверенни“ решения за облачни изчисления, които защитават данните на клиентите от ЕС и биха предотвратили подобен сценарий. BBC се е обърнала към Министерството на финансите на САЩ за коментар.

Всъщност винаги е имало опасения относно липсата на „цифров суверенитет“ в Европа, където американските фирми не само доминират пазара на облачни изчисления, но и в хардуера, сателитния интернет, а сега и в изкуствения интелект (AI).

Дори основните мобилни операционни системи в региона - Apple и Android, и платежните мрежи - Mastercard и Visa, са американски.

Тези опасения станаха наистина сериозни през май, когато стана ясно, че Карим Кан, главният прокурор в Международния наказателен съд (МНС) със седалище в Нидерландия, е загубил достъп до имейл акаунта си в Microsoft Outlook, след като е бил санкциониран от Белия дом.

МНС издаде заповеди за арест на висши израелски служители, включително премиера Бенямин Нетаняху, заради ролята им във войната в Газа - нещо, което Тръмп нарече „незаконно“.

Оттогава Кан временно се оттегли, докато не приключи разследването за сексуално насилие срещу него.

Microsoft твърди, че „в нито един момент“ не е прекратила или временно спряла услугите си за Международния наказателен съд (МНС), въпреки че е била във връзка със съда „през целия процес, довел до прекъсването на връзката“.

Оттогава дигиталният суверенитет се издигна до дневния ред в Брюксел, докато някои публични органи вече търсят алтернативи на американските доставчици.

Но реалистично ли е да се мисли, че те биха могли да се откажат от американските технологии?

(Продължава на следващата страница)