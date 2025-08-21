IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Трябва ли Европа да се дистанцира от американските технологии?

Идеята за цифров суверенитет влезе в дневния ред на ЕС, след като блокът стана прекалено зависим от САЩ

12:03 | 21.08.25 г. 4
Снимка: Pexels.com
Снимка: Pexels.com

Представете си, ако американският президент Доналд Тръмп може да щракне едно копче и да изключи интернета в Европа.

Може да звучи пресилено, дори налудничаво. Но това е сценарий, който сериозно се обсъжда в технологичната индустрия и политическите среди през последните месеци, докато напрежението с Вашингтон ескалира, а опасенията относно зависимостта на Европейския съюз (ЕС) от американските технологии излязоха на преден план, пише BBC.

В основата на тези опасения е фактът, че само три американски гиганта - Google, Microsoft и Amazon - осигуряват 70% от европейската инфраструктура за облачни изчисления - скелетът, от който зависят много онлайн услуги.

И някои се питат дали един непредсказуем американски лидер би използвал ситуацията като оръжие, ако отношенията сериозно се влошат - например като нареди на тези компании да изключат услугите си в Европа.

„Критични данни биха станали недостъпни, уебсайтове биха спрели, а основни държавни услуги, като болничните IT системи, биха били хвърлени в хаос“, казва Робин Бержон, специалист по дигитално управление, който съветва политиците в ЕС.

Той смята, че опасенията относно т. нар. „авариен прекъсвач“ на САЩ трябва да се приемат сериозно. „Трудно е да се каже в какви проблеми бихме се оказали“, допълва Бержон. Microsoft, Google и Amazon твърдят, че предлагат „суверенни“ решения за облачни изчисления, които защитават данните на клиентите от ЕС и биха предотвратили подобен сценарий. BBC се е обърнала към Министерството на финансите на САЩ за коментар.

Всъщност винаги е имало опасения относно липсата на „цифров суверенитет“ в Европа, където американските фирми не само доминират пазара на облачни изчисления, но и в хардуера, сателитния интернет, а сега и в изкуствения интелект (AI).

Дори основните мобилни операционни системи в региона - Apple и Android, и платежните мрежи - Mastercard и Visa, са американски.

Тези опасения станаха наистина сериозни през май, когато стана ясно, че Карим Кан, главният прокурор в Международния наказателен съд (МНС) със седалище в Нидерландия, е загубил достъп до имейл акаунта си в Microsoft Outlook, след като е бил санкциониран от Белия дом.

МНС издаде заповеди за арест на висши израелски служители, включително премиера Бенямин Нетаняху, заради ролята им във войната в Газа - нещо, което Тръмп нарече „незаконно“.

Оттогава Кан временно се оттегли, докато не приключи разследването за сексуално насилие срещу него.

Microsoft твърди, че „в нито един момент“ не е прекратила или временно спряла услугите си за Международния наказателен съд (МНС), въпреки че е била във връзка със съда „през целия процес, довел до прекъсването на връзката“.

Оттогава дигиталният суверенитет се издигна до дневния ред в Брюксел, докато някои публични органи вече търсят алтернативи на американските доставчици.

Но реалистично ли е да се мисли, че те биха могли да се откажат от американските технологии?

(Продължава на следващата страница)

Последна актуализация: 12:03 | 21.08.25 г.
дигитален суверенитет цифров суверенитет изкуствен интелект икономиката на ес икономиката на сащ
Коментари

4
zelka007turbo
преди 21 минути
Ееее , каква е тази вялост в коментарите друзя ?! Тук се очакват тиради в по няколко поста !! Линкове към покъртителният клип с М103 каращ с руZZийско и хамериканско знаме по обиколните черни пътища на Покровск !! Направо се излагате , нема ме половин година и сте го подкарали на уволнение ...
3
0pk
преди 31 минути
Ми то и газа може да спре с едно щракване Доналд. Да не настана време за нова диверсификация на доставките на енергоносители? :D
2
doba
преди 1 час
Довчера се хвалеха, че набутали Швеция и Финландия в НАТО, днес щели да се разделят с хАмерика? Моля??? :)
1
Умерен
преди 1 час
По добрия въпрос е може ли?
