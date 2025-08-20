Ралито на SoftBank за 47 млрд. долара може да се сблъска в стена

Цената на акциите на SoftBank Group може да е имала ограничен ръст след ралито този месец, което добави над 7 трлн. йени (47 млрд. долара) до рекордния им връх този понеделник, подсказват стари графики с движения, пише Bloomberg.
Някои инвеститори, включително Sparx Asset Management, твърдят, че акциите са поскъпнали твърде бързо, след като повишиха стойността си с цели 135% само за четири месеца.
Агресивните инвестиции на основателя на SoftBank Масайоши Сон в изкуствен интелект – от проекта му за центрове за данни с OpenAI и Oracle, до разрастващия се дял в Nvidia – доведоха до ръст на цената на акциите. Книжата обаче не успяха да запазят инерцията си във вторник, въпреки плановете за инвестиране на 2 млрд. долара в Intel.
Тези графики показват, че акциите може би са достигнали връх засега:
14-дневният индекс на относителна сила на SoftBank се покачи до 90 пункта в понеделник, надхвърляйки прага, който сигнализира, че акциите може да са свръхкупувани. Той беше на подобна територия през февруари 2024 г. и отново пет месеца по-късно. И в двата случая последваха резки спадове.
Акциите се търгуват по-високо от целевите цени на анализаторите, отколкото когато и да било, откакто се водят записи от 2010 г. Подобни минали случаи бяха последвани от загуба на инерция от страна на акциите.
„Това предполага, че ралито е нещо повече от просто фундаментални фактори“, коментира Казухиро Сасаки, ръководител на изследванията в Phillip Securities Japan. Той отбелязва, че някои инвеститори са купили книжа на SoftBank, тъй като са натрупали експозиция към Nikkei 225 Stock Average, който достигна нов рекорд тази седмица.
Сега SoftBank се търгува с отстъпка от около 30% спрямо нетната стойност на активите си на акция, в сравнение с 48% в края на юли, което прави книжата по-малко привлекателни от гледна точка на оценката.
„Акциите са в прегрято положение в краткосрочен план“, посочва Ангъс Лий, мениджър на фондове в Sparx Asset Management, която през юли добави SoftBank към портфолиото си. Лий допълва, че не е „супер оптимистично настроен в този момент“. По думите му в дългосрочен план акциите са „доста привлекателни“ поради евентуални листвания на компаниите, в които SoftBank е инвестирала.