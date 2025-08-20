Ралито на SoftBank за 47 млрд. долара може да се сблъска в стена

Цената на акциите на SoftBank Group може да е имала ограничен ръст след ралито този месец, което добави над 7 трлн. йени (47 млрд. долара) до рекордния им връх този понеделник, подсказват стари графики с движения, пише Bloomberg.

Някои инвеститори, включително Sparx Asset Management, твърдят, че акциите са поскъпнали твърде бързо, след като повишиха стойността си с цели 135% само за четири месеца.

Агресивните инвестиции на основателя на SoftBank Масайоши Сон в изкуствен интелект – от проекта му за центрове за данни с OpenAI и Oracle, до разрастващия се дял в Nvidia – доведоха до ръст на цената на акциите. Книжата обаче не успяха да запазят инерцията си във вторник, въпреки плановете за инвестиране на 2 млрд. долара в Intel.

Тези графики показват, че акциите може би са достигнали връх засега:

Графика: Bloomberg

14-дневният индекс на относителна сила на SoftBank се покачи до 90 пункта в понеделник, надхвърляйки прага, който сигнализира, че акциите може да са свръхкупувани. Той беше на подобна територия през февруари 2024 г. и отново пет месеца по-късно. И в двата случая последваха резки спадове.

Графика: Bloomberg

Акциите се търгуват по-високо от целевите цени на анализаторите, отколкото когато и да било, откакто се водят записи от 2010 г. Подобни минали случаи бяха последвани от загуба на инерция от страна на акциите.

„Това предполага, че ралито е нещо повече от просто фундаментални фактори“, коментира Казухиро Сасаки, ръководител на изследванията в Phillip Securities Japan. Той отбелязва, че някои инвеститори са купили книжа на SoftBank, тъй като са натрупали експозиция към Nikkei 225 Stock Average, който достигна нов рекорд тази седмица.

Графика: Bloomberg

Сега SoftBank се търгува с отстъпка от около 30% спрямо нетната стойност на активите си на акция, в сравнение с 48% в края на юли, което прави книжата по-малко привлекателни от гледна точка на оценката.

„Акциите са в прегрято положение в краткосрочен план“, посочва Ангъс Лий, мениджър на фондове в Sparx Asset Management, която през юли добави SoftBank към портфолиото си. Лий допълва, че не е „супер оптимистично настроен в този момент“. По думите му в дългосрочен план акциите са „доста привлекателни“ поради евентуални листвания на компаниите, в които SoftBank е инвестирала.