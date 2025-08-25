Google дарява 150 хил. долара на българския институт INSAIT

Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет “Св. Климент Охридски” обяви, че Google е направила ново дарение към него в размер на 150 хил. долара.

От INSAIT описват дарението като знак за доверие към института като водещ център за научни изследвания и иновации в областта на изкуствения интелект (AI). Освен това то показва устойчивия ангажимент на компанията към развитието на института.

Това не е първият път, в който INSAIT получава финансова подкрепа от Google. Американският интернет гигант вече е дарил над 6 млн. долара за дейностите на института, като се включат и стипендии, както и изчислителни ресурси.

INSAIT планира да насочи средствата за финансиране на докторски програми в областта на егозрението и стрийминг мултимодалните големи езикови модели.

Целта на проекта е да се разработят системи с изкуствен интелект, които могат да възприемат, запаметяват и да разсъждават в реално време от гледна точка на човек. От своя страна, егозрителното видео, което се събира през умни очила и очила с добавена или виртуална реалност, позволява непрестанен поток от взаимодействия със средата. Идеята е да се разработят умни агенти, които могат да обработват и да разбират тази информация. Това би могло радикално да промени технологиите за асистентия, а също така да отключи ново възможности за взаимодействие между човека и изкуствения интелект.

В проекта ще участват докторанти, които ще бъдат ръководени от изследователите на INSAIT в тясно сътрудничество с екип от Google от Цюрих.

В рамките на програмата ще бъде предоставена финансова подкрепа от Google, както и менторство от водещи международни учени.