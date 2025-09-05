Има ли алтернатива на гигантите от САЩ за услуги като Google

Как да се направи диверсификация на услугите за бизнеса, коментира Иван Дудин, управител на Balkansworks и председател на работната група по AI към БАИТ

Сривът на Google в Югоизточна Европа показва до каква степен сме зависими и устойчиви и какви алтернативи трябва да търсим за решение при такъв проблем. Този коментар направи Иван Дудин, управител на IT компанията Balkansworks и председател на работната група по изкуствен интелект към Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Ако тази ситуация се повтори и продължи седмица, можем ли да гарантираме, че бизнесите ще могат да функционират – това е по-големият проблем. Зависимостта от големите технологични компании е огромна“, посочи той.

Според него е странно, че нито една институция в България не реагира и за обратен пример даде Турция, където „държавата веднага поиска обяснение от Google“.

„Алтернативата пред бизнеса е да се използват разнообразни технически решения. Има много такива европейски, включително български компании, които предоставят хостинг и други услуги“, съобщи Дудин.

По думите му проблемът е, че големите компании предлагат конкурентни цени, които по-малките компании не могат да си позволят. „Google със сигурност има план Б при подобни ситуации, но бизнесът на този етап няма“, посочи IT експертът.

Той е на мнение, че зависимостта от няколко доставчици на услуги, намиращи се предимно в САЩ, показва, че Европа изостава в тази сфера. „Бизнесът трябва да търси алтернатива извън големите технологични компании. България е сериозен играч и предлага редица алтернативни решения. Пазарът е отворен и се развива“, обясни Иван Дудин.

Той смята, че регулации са нужни в някаква степен, но те не трябва да блокират бизнес развитието. „Например, употребата на изкуствен интелект в сферата на здравеопазването подлежи на регулация“, настоява Дудин. И подчерта, че изкуственият интелект промени сектора на киберсигурност – „мащабите сега са много по-големи, а себестойността на атаката е много по-ниска“.

